法國生活節在高雄5月22日衛武營登場 規模加大

2026法國生活節在高雄今年以「巴黎香榭．交響之夜」為主題，將於5月22日至24日盛大登場，高雄市長陳其邁與法國在台協會主任龍燁再度合體拍片宣傳。（高市府提供）

2026法國生活節在高雄首度移師衛武營、5月22日至24日盛大登場；高雄市政府今公開法國在台協會主任龍燁與高雄市長陳其邁的同框宣傳片，開頭就說「第三次合作了，今年我們是不是該玩大一點？」。

除宣告「2026法國生活節在高雄」場地與規格將迎來全面大升級，為響應世界盃足球賽的熱血氛圍，兩人也大秀靈活腳法，號召國內外朋友一起到衛武營的廣大草皮揮灑汗水。

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影片中還釋出「隱藏彩蛋」，法國在台協會發出變裝動員令，邀請大家以「巴黎美好年代（Belle Époque）」為主題進行Cosplay裝扮。

影片同時揭露今年活動亮點，從經典法式午茶到熱血足球友誼，並邀請法國廣播愛樂交響樂團與NSO國家交響樂團演出，3天活動期間將連播14部法國經典電影，搭配法式品牌市集，讓大家在高雄就能享受法式氛圍。

陳其邁表示，回顧過去兩年，活動均成功吸引逾十萬人參與響應，本屆首度移師衛武營，無論是空間規模還是內容層次都再進化。

龍燁指出，三屆高雄法國生活節，帶來文化、美食、教育與體育等多元活動，無論大人小孩，都能找到屬於自己的精彩。

高市行國處長張硯卿說，盼藉由這樣的跨國盛典吸引國際朋友來到高雄，向世界展現這座國際港都的豐沛能量與開放包容；法國生活節期間，衛武營也迎來國際音樂盛事，5月23日下午3時30分，指揮名家梵志登（Jaap van Zweden）、鋼琴家康特洛夫（Alexandre Kantorow）將攜手世界頂尖的「法國廣播愛樂樂團」重磅演出。

法國生活節在高雄場地與規格迎來全面升級，世界頂尖的「法國廣播愛樂樂團」也將於衛武營帶來重磅演出，展現深厚藝術底蘊，全台樂迷務必把握機會盡速購票，親臨現場感受震撼樂章。（高市府提供）

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