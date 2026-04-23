農水署高雄跨領域防災演練 守護農民用水安全

農水署跨領域防災演練，守護農民用水安全。（農水署提供）

農水署因應極端氣候挑戰，於高市楠梓區重要水利樞紐興中制水門防災演練，進行防汛救援、人為縱火、水質污染、橡皮壩壓力異常應變，將持續推動智慧監控等，加強科技防災，確保農民用水安全與生命財產。

多元情境演練前天舉行規模盛大，結合高市環保局、警察局、消防局等單位，模擬極端氣候及人為因素引發複合型災害應變，包括防汛救援，模擬颱風期間民眾不慎落水，啟動消防局右昌分隊支援救援；安全維護模擬操作室遭人為縱火，楠梓警分局加昌所迅速趕抵壓制嫌犯；最重要水質保護，模擬不法分子非法傾倒廢棄物造成污染，環保局迅速到場，進行阻斷與採樣檢驗；還有設施復原，針對橡皮壩壓力異常，機電廠商即刻進場維修，確保灌溉取水穩定。

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農水署長蔡昇甫表示，近年氣候變遷加劇，加上人為因素干擾，使農田水利設施面臨風險更趨多樣化，透過演練強化第一線人員對於突發事件應變能力外，也驗證各項標準作業流程與跨機關協調機制有效性。

高雄管理處長呂文豪指出，防災不應侷限於風災或人為破壞，旱災更是長期影響農業生產嚴峻挑戰，以近期水情為例，獅子頭圳灌區因流量下降，維持二階段輪灌措施，其他水系也啟動相應抗旱措施，抗旱過程中水源調度與輪灌轉供，本質上就是一種災害應變的實戰；每一次抗旱都是寶貴實戰經驗，防災演練目的正是要將這些過去的經驗進行系統化的優化與再升級，將抗旱實戰經驗轉化為防災動能，守護農業基石。

農水署跨領域防災演練，守護農民用水安全。（農水署提供）

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