發芽馬鈴薯引恐慌 林智群嗆：是在炒作情緒

律師林智群表示，衛福部於107年5月8日發布訂定「食品中污染物質及毒素衛生標準」，馬鈴薯龍葵鹼的標準一開始就是設定200ppm，並沒有到115年才放寬。示意圖。（資料照）

台灣進口美國加工馬鈴薯實施新規，遭外界質疑恐放寬發芽馬鈴薯進口；有惡意人士卻以此操作企圖製造恐慌。對此，律師林智群表示，衛福部於 107年5月8日發布訂定「食品中污染物質及毒素衛生標準」，馬鈴薯龍葵鹼的標準一開始就是設定200ppm，並沒有到115年才放寬，「國民黨8年前不抗議，現在才抗議喔？」

林智群在臉書PO文表示，這種「沒人敢具名」的報導，大家看看就好，因為裡面有太多不實資訊，目的只有一個，就是操弄民眾情緒，引起大眾的恐慌，每個馬鈴薯都有龍葵鹼，龍葵鹼是馬鈴薯天然分泌的一種自我防禦物質（生物鹼），適量存在可預防蟲害，但高濃度對人體具有毒性。

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林智群指出，既然馬鈴薯天然自帶龍葵鹼，你還要怎麼「零容忍」？這跟要求豬肉不要有血，一樣白癡，一般成熟、健康且儲存良好的馬鈴薯，其含量通常僅約為20-100ppm，國際標準就是200ppm，台灣的標準跟國際同軌，有什麼問題？

林智群續指，衛福部於107年5月8日發布訂定「食品中污染物質及毒素衛生標準」，將現行各項食品衛生標準中有關重金屬、真菌毒素及其他污染物質等規定整合成一個標準，並與國際有關規範調和，馬鈴薯龍葵鹼的標準一開始就是設定200ppm，並沒有到115年才放寬，國民黨8年前不抗議，現在才抗議喔？

林智群直言，大家都知道馬鈴薯發芽不能吃，你去菜市場買菜，也會挑吧？難道你是閉著眼睛買的嗎？至於麥當勞，他們比你更怕發芽的馬鈴薯好不好，你那麼擔心就不要吃好了，來一份大薯，財富自由就是這樣。

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