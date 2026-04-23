社規師攜手居民營造 鹿草竹排仔公園見證地方文化與空間再生

竹排仔公園由社區規劃師與居民進行營造。（圖由嘉義縣政府提供）

為展現社區營造成果、深化在地文化保存，嘉義縣政府推動「114年度嘉義縣社區規劃師駐地輔導計畫」，目前正在鹿草鄉三角社區竹排仔公園舉辦社區施作點成果展，見證社區從歷史記憶出發，轉化為社區生活空間的歷程。

「竹排仔公園」位於八掌溪畔，因過去居民仰賴竹筏往返兩岸，是重要的生活場域，隨著橋梁興建及堤防築起，竹筏需求與文化也跟著逐漸消失；為重拾在地文化記憶，由社區規劃師與居民共同努力，透過環境整理、植栽綠化及步道建置，讓廢棄空地轉化為承載地方記憶、展現社區創意的文化生態場域。

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園區內融合多項在地意象與再生設計，是由社區社規師與在地志工共同創作，如「竹的迴想」、「歲月之環」、「波光映蓮」及「三角之丘」等藝術裝置作品，運用既有材料與回收再利用材料進行創作，保存地方紋理提供居民休憩及孩童活動空間，展現社區共創的成果與特色。

縣府綜合規劃處長陳皇成表示，社區規劃師駐地輔導計畫強調由下而上的參與精神，透過社區居民共同參與規劃與施作，結合專業資源，讓地方特色得以延續並轉化為具體成果，成果展除展示今年度施作內容，並安排導覽解說與交流分享，讓民眾深入了解場域轉變歷程及未來發展方向，感受社區營造帶來的改變與溫度，見證地方文化與生活空間再生的成果。

民眾走訪鹿草鄉三角社區竹排仔公園。（圖由嘉義縣政府提供）

民眾參與竹排仔公園成果展。（圖由嘉義縣政府提供）

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