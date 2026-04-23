雨季要來了 南市提前巡橋清側溝

六塊寮排水治理與和順北橋改建工程工地巡查。（南市工務局提供）

雨季來臨，為因應極端氣候與短延時強降雨可能帶來的衝擊，台南市政府提前啟動防汛整備作業。工務局針對在建工程與排水系統全面盤點，從橋梁施工到山區道路排水，都加強巡查與清疏，力求將災害風險降到最低。

工務局表示，已完成多處重點工地巡檢，包括白河區慈光橋、六塊寮排水治理與和順北橋改建工程，以及安平漁港跨港大橋等，逐一確認施工未阻礙河道水流，確保行洪順暢。也要求各承包廠商落實防汛措施，施工現場需備妥挖土機、抽水機及太空包等應變設備，並同步強化勞工安全教育，提升第一線應變能力。

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此外，針對易受豪雨影響的山區道路，包含市道172線、172乙線、174線、175線及182線等路段，已全面展開側溝清疏作業，清除雜草、土石與淤泥，目前均已完成清理，確保排水系統暢通，避免因堵塞造成積淹水或道路危險。

工務局表示，面對氣候變遷帶來的劇烈降雨型態，市府已提前完成各項巡查與整備工作，雨季期間將持續提高警戒、機動應變。同時也呼籲民眾共同參與防災，如發現道路或工地有異常情形，可撥打1999市民服務專線通報，攜手守護城市安全。

白河區慈光橋工地巡查。（南市工務局提供）

南市172線42k+700防災整備。（南市工務局提供）

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