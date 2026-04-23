原鄉段木香菇飄香 「苗栗菇王」爭霸開跑

苗栗原鄉已有15個部落投入段木香菇栽培，為提升段木香菇產業能見度與市場競爭力，今年首度舉辦「菇王爭鋒．閃耀苗栗」部落段木香菇評鑑競賽。（圖由縣府提供）

苗栗縣政府推動原鄉特色農產發展，為提升段木香菇產業能見度與市場競爭力，今年首度舉辦「菇王爭鋒．閃耀苗栗」部落段木香菇評鑑競賽，即日起開放報名至5月4日止，邀請縣內原鄉部落菇農踴躍參與，展現優質成果。

此次競賽由縣府原住民族及族群發展處主辦，由專業評審團依據菇體直徑、重量、外觀、彈性及香氣等項目進行評分，預計選出冠、亞、季軍及優等共6名，並於6月9日頒獎，後續結合通路推動聯合行銷，進一步拓展市場。

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縣府指出，目前苗栗原鄉已有15個部落投入段木香菇栽培，憑藉高海拔氣候與成熟栽培技術，所生產香菇品質優良、香氣濃郁，逐步建立市場口碑；透過近年輔導計畫推動，參與菇農產值提升，顯示段木香菇產業具高度發展潛力。

縣長鍾東錦表示，段木香菇不僅營養價值高，亦具備良好經濟效益，市場需求持續成長，未來將責成農業處與相關單位協助籌組段木香菇協會，整合資源、優化設備與栽培技術，擴大產業規模並提升整體品質。

縣府表示，期盼藉由本次評鑑活動選出具代表性的「苗栗菇王」，帶動產業整體發展，讓更多消費者認識並品嚐來自原鄉的優質農產，持續為地方經濟注入成長動能。未來將結合中央輔導計畫與地方資源，促進技術交流與經驗傳承，並透過品牌行銷與多元通路推廣，強化苗栗段木香菇品牌形象，提升市場辨識度。

苗栗原鄉已有15個部落投入段木香菇栽培，憑藉高海拔氣候與成熟栽培技術，所生產香菇品質優良、香氣濃郁，逐步建立市場口碑。（圖由縣府提供）

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