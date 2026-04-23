寵物殯葬小心「永久契約」陷阱 新北動保處提建議

動保處表示，為強化消費保障與服務品質，農業部已訂定「寵物生命紀念業服務定型化契約範本」，明確規範資訊揭露、解約退費、個資保護及爭議處理等事項作為契約依循依據。（新北市動保處提供）

寵物被多數現代飼主視為家人，因此也帶動寵物殯葬服務需求，新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，部分寵物殯葬業者以「永久使用權」或「終身契約」行銷，民眾簽訂相關契約前應審慎評估內容；寵物殯葬多由民間業者經營，長期、永久性契約可能受到經營權轉移等因素導致難以履約，建議民眾評估採用「一次性服務」或「短期寄存」等方式降低不確定風險，如對契約內容有疑義，應先向主管機關或消費者保護單位諮詢後再簽署。

動保處表示，為強化消費保障與服務品質，農業部已訂定「寵物生命紀念業服務定型化契約範本」，明確規範資訊揭露、解約退費、個資保護及爭議處理等事項作為契約依循依據。

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動保處指出，民眾選擇業者時，應確認其合法性與營運穩定度，並審慎評估契約期間，避免簽訂過長或永久性契約，簽約前務必詳閱契約內容，留意服務項目、使用期限、管理費用，以及轉讓與解約條款等重要事項，並妥善保存契約文件與收據。

動保處補充，唯有在多方比較、審慎選擇寵物殯葬服務，才能在妥善紀念寵物同時保障自身權益，減少後續爭議與糾紛；另外，新北市民已植入晶片登記的寵物過世後，可申請免費集體火化及後續除戶服務，相關資訊可上動保處官網查詢。

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