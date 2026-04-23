為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    寵物殯葬小心「永久契約」陷阱 新北動保處提建議

    2026/04/23 08:35 記者黃子暘／新北報導
    動保處表示，為強化消費保障與服務品質，農業部已訂定「寵物生命紀念業服務定型化契約範本」，明確規範資訊揭露、解約退費、個資保護及爭議處理等事項作為契約依循依據。（新北市動保處提供）

    動保處表示，為強化消費保障與服務品質，農業部已訂定「寵物生命紀念業服務定型化契約範本」，明確規範資訊揭露、解約退費、個資保護及爭議處理等事項作為契約依循依據。（新北市動保處提供）

    寵物被多數現代飼主視為家人，因此也帶動寵物殯葬服務需求，新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，部分寵物殯葬業者以「永久使用權」或「終身契約」行銷，民眾簽訂相關契約前應審慎評估內容；寵物殯葬多由民間業者經營，長期、永久性契約可能受到經營權轉移等因素導致難以履約，建議民眾評估採用「一次性服務」或「短期寄存」等方式降低不確定風險，如對契約內容有疑義，應先向主管機關或消費者保護單位諮詢後再簽署。

    動保處表示，為強化消費保障與服務品質，農業部已訂定「寵物生命紀念業服務定型化契約範本」，明確規範資訊揭露、解約退費、個資保護及爭議處理等事項作為契約依循依據。

    動保處指出，民眾選擇業者時，應確認其合法性與營運穩定度，並審慎評估契約期間，避免簽訂過長或永久性契約，簽約前務必詳閱契約內容，留意服務項目、使用期限、管理費用，以及轉讓與解約條款等重要事項，並妥善保存契約文件與收據。

    動保處補充，唯有在多方比較、審慎選擇寵物殯葬服務，才能在妥善紀念寵物同時保障自身權益，減少後續爭議與糾紛；另外，新北市民已植入晶片登記的寵物過世後，可申請免費集體火化及後續除戶服務，相關資訊可上動保處官網查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播