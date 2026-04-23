對流雲變數大 鄭明典：這種雲一出現要小心

前氣象署長鄭明典分享不太移動的對流雲圖片，指出看到這樣的對流特徵出現，就要注意預報可能出現偏差，要多關心即時的天氣變化訊息！（圖擷取自 臉書）

，今天（23日）鋒面逐漸通過，中部以北將轉為有陣雨或雷雨的天氣，上半天的降雨較為局部、短暫，下半天隨時間愈晚降雨會愈趨明顯，下雨區域增多，雨勢也較為持續。對此，前氣象署長鄭明典分享不太移動的對流雲圖片，指出看到這樣的對流特徵出現，就要注意預報可能出現偏差，要多關心即時的天氣變化訊息！

鄭明典在臉書PO出1張圖片，可以看到台灣東邊圈起處有一團對流雲，鄭明典在貼文中表示，圈起來的地方持續有強對流發展，雲頂出現紫色區塊，看動態的話，可以看到「雲」幾乎是由一個定點出現，然後往東飄，飄沒很遠就消散。雲持續的生成和消散，雲是在飄動，但是整個雲團的位置幾乎不動，這是看「雲」和看「雲團」的差異。以前沒注意看過的朋友，可以試試看雲圖動態，理解一下「雲團」的意思，氣象上稱大小在數十公里至數百公里的對流性雲團為「中尺度對流系統」。

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鄭明典直言，中尺度對流系統的移動不是單純的「隨風飄」，但是現在的電腦模式還不太能完全掌握這個特徵，所以看到這樣的對流特徵出現，就要注意預報可能出現偏差，要多關心即時的天氣變化訊息！圈起來的雲團距離台灣超過10個經度，不會直接影響台灣。

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