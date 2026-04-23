南投「全國最爛路」高架橋計畫啟動 改善危險U型彎

投89線被喻為全國最爛路，部分路段經常災修。（民眾提供）

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路14.5K附近的U型大迴彎路段，不但經常崩塌成災，且路面遇雨泥濘，行車相當危險，南投縣政府規劃在附近14.380K處新建高架橋截彎取直，徹底解決問題，總工程經費達3.4億元，將向行政院公共工程委員會提報爭取經費。

投89線力行產業道路，被喻為「全國最爛路」，每年汛期與颱風季節，均會發生坍方情形，許多路段坍了又修、修了又坍，投入災修經費不計其數。其中，指標14.5K附近的路段，因為地形山勢條件不佳，U型大迴彎道經常遇雨就發生上下邊坡坍損災情，阻斷交通，需要不停搶修，尤其是康芮颱風後受災更嚴重，且因路面遇雨泥濘，覆工板銜接縫處凹凸不平，造成行車危險且極傷車輛底盤。

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南投縣長許淑華日前會勘後，除指示縣府工務處先以混凝土加固覆工板外，也表示目前工務處已規劃在14.380K處新建跨距186公尺、橋寬7.5公尺的高架橋梁，橫跨山谷，廻避不穩定坡地，盼徹底解決問題，包括高架橋體需花費2.79億元及附屬工程等費用，預估總工程經費達3.4億元，縣府將在5月向行政院公共工程委員會提報完整的復建工程計畫，爭取中央全額補助。

投89線多路段經常坍方，圖為4月18日30.8K處邊坡整修路段出現落石雨。（民眾提供）

投89線14.5K附近的U型大迴彎路段，經常發生崩塌。（南投縣政府提供）

南投縣政府規劃在投89線14.380K處新建跨距186公尺的高架橋梁。（南投縣政府提供）

投89線規劃新建懸臂工法高架橋梁。（南投縣政府提供）

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