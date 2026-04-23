唯一聚焦海洋科技與陸海空無人載具展覽 11月台南登場

台船公司將展出「奮進魔鬼魚」無人船。（台船提供）

為強化國家海域安全與推動海洋產業升級，海委會、經濟部、水下噪音協會將於11月3日至5日在大台南會展中心，舉辦「台灣海洋科技暨無人載具展」，這是號稱唯一聚焦海洋科技與陸海空無人載具的展覽，並提前在11月2日進行港邊動態演示。

海委會表示，2024年起推動「海洋科專補助計畫」，已累計通過逾80案，投入1.85億元，扶植無人載具數據蒐集、AI大數據分析與新穎海洋監測系統等技術研發。這次展覽將吸引逾125家國內外廠商參加，涵蓋美、英、丹麥、澳洲等10個以上的國家。

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展出內容包括台船公司推出具備匿蹤外型與AI辨識功能的「奮進魔鬼魚」無人船，可彈性應用於不對稱作戰、港安巡檢與離岸風電調查；知洋科技公司展示亞太首見的軍商兩用獵雷水下遙控載具與被動聲納系統，涵蓋反潛監聽與海洋生態噪音監測。

碳基科技公司發表具備全自主巡航與AI群控技術的6米級無人艇，未來將進一步與無人機系統整合，實現「海空協同」的跨平台作戰與遠距監偵任務；中山大學展出創下水下2630公尺深潛紀錄的深海拖曳式載具，其成熟技術已廣泛支援天然氣探勘、海底火山探測與離岸風場底質調查。

海委會強調，11月2日將先在台南市福爾摩沙遊艇酒店碼頭舉行港邊演示，讓逾20家廠商操作無人船、水下載具與海洋科技設備，更期盼吸引國際大廠與台廠合作，共同爭取全球供應鏈與亞太市場。

知洋科技公司製造的水下遙控載具台和1號，可用於獵雷偵搜反制、水下環境調查及搜救。（知洋科技公司提供）

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