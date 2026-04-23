南投名間鄉焚化爐案 行政院：無法落實用途就會廢止撥用

對於南投名間鄉焚化爐興建案，政院人士昨（22）日表示，如果最後無法落實撥用用途，依國有財產法規定，就會廢止撥用。（資料照）

對於南投名間鄉焚化爐興建案，反焚化爐自救會、環保團體要求行政院針對自救會去年12月提出的訴願，儘速判定撤銷國產署撥地蓋焚化爐，對此，政院人士昨（22）日表示，全國各級政府如有需用國有不動產，必須依照法定程序辦理，各級政府都要依照財政部所訂「國有不動產撥用要點」規定申請撥用，並且必需按照撥用計畫確實執行，如果最後無法落實撥用用途，依國有財產法規定，就會廢止撥用。

政院人士說，南投縣政府環保局為興建該縣垃圾處理及再生能源中心，按照促進民間參與公共建設法規定申請撥用本案土地，財政部國有財產署在經過形式審查後，依法認定相關程序皆符合規定，因此已核准有償撥用，目前土地已移轉予南投縣，管理機關為該縣環保局。

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政院人士指出，如果地方政府在申請撥用國有財產後，卻沒有依照撥用計畫確實執行，依照國有財產法規定，即應辦理廢止撥用程序。對於本案，南投縣環保局尚需向目的事業主管機關申請辦理非都市土地使用編定、變更編定、環評等程序，如果後續無法完成環評或無法取得開發許可，最後沒有落實撥用用途，即應依照相關規定廢止撥用。

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