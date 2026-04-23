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    首頁 > 生活

    運彩理事長變體育推手 何昱奇獲台中好人好事代表

    2026/04/23 07:08 記者蔡淑媛／台中報導
    何昱奇長年投入基層體育發展與公益慈善，獲選為台中市好人好事代表。（何昱奇理事長提供）

    何昱奇長年投入基層體育發展與公益慈善，獲選為台中市好人好事代表。（何昱奇理事長提供）

    台中市今年好人好事代表出爐，中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇，長年投入基層體育發展與公益慈善，持續協助學校運動隊伍、支持弱勢及贊助體育賽事，累計投入金額可觀，獲選為今年台中市好人好事代表，受到地方教育與體育界肯定。

    何昱奇長期關注基層體育，認為運動發展必須從小扎根，多年來陸續捐助多所學校羽毛球隊訓練設備與器材，包括大鵬、忠明、南陽、南屯、大勇、永春國小，及豐原、萬和國中等校，希望提供學生更完善的訓練環境，讓孩子能安心追逐運動夢想。

    除支持基層球隊，何昱奇也投入競技運動發展，中山國中學生赴海外參賽時，他協助提供出國經費，學生勇奪國際賽雙料冠軍後，他再頒發60萬元獎金鼓勵選手持續努力、為國爭光，他也曾捐助向上國中225萬元體育發展經費，協助改善訓練設備與運動環境，並捐助大勇國小羽球場地更新，並補助合唱團等活動經費累計達百萬元。

    何昱奇也透過運動彩券產業推動，旗下經銷會員運彩盈餘挹助運動發展基金達1.5億，間接支持國家隊培訓及體育政策推動，他強調，工作不只是運彩，支持台灣體育發展更是責任。

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