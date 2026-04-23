04/23 各報重點新聞一覽

模里西斯等三國在中國施壓下臨時撤回專機飛越許可，阻止總統賴清德出訪我非洲友邦史瓦帝尼，美國聯邦參議院外委會非洲小組主席克魯茲，籲美國採取行動予以反制並追究相關責任。（美聯社檔案照）

自由時報

中國施壓阻賴出訪 美參眾議員齊聲譴責北京

總統賴清德原定昨日率團出訪我非洲友邦史瓦帝尼，卻因模里西斯等三國在中國施壓下臨時撤回專機飛越許可，未能順利成行。美國聯邦參議院外委會非洲小組主席克魯茲指出，模里西斯近期一方面在查哥斯群島議題上挑戰英國立場，另一方面又干預台灣飛往非洲的航線安排，顯見其不惜損害美國利益與中國共產黨結盟，籲美國在尊重模里西斯主權之餘，應採取行動予以反制並追究相關責任。

請繼續往下閱讀...

詳見中國施壓阻賴出訪 美參眾議員齊聲譴責北京。

任藍委時 亂告採購疫苗「圖利高端」 李德維判賠薛瑞元、周志浩120萬

國民黨前立委李德維二〇二二年間告發時任衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩，指控兩人採購高端公司生產新冠疫苗過程涉嫌圖利，檢方不起訴，薛、周提告各求償二〇〇萬元；台北地院判賠李德維侵害名譽權，須賠償兩人各六〇萬元。三人皆提起上訴，高等法院昨駁回，維持一審判決。此案李德維不得上訴，薛瑞元、周志浩可上訴。

詳見任藍委時 亂告採購疫苗「圖利高端」 李德維判賠薛瑞元、周志浩120萬。

中國企業挖角跳槽 竊全球領先技術 長春石化2內鬼起訴

台灣前三大石化集團長春石化的兩名派駐中國的幹部卓姓、劉姓男子，涉嫌在離職前竊取公司銅箔製作等核心技術，洩漏給中國廣東盈華電子科技公司。苗栗地檢署昨偵結，依違反營業秘密法將兩人起訴。

詳見中國企業挖角跳槽 竊全球領先技術 長春石化2內鬼起訴。

聯合報

出訪被迫取消 賴總統籲朝野認清中國

賴清德總統原訂昨天出訪非洲友邦史瓦帝尼，因中國大陸施壓臨時取消。賴總統昨天在民進黨中執會呼籲國內朝野政黨，面對中國破壞區域和諧、侵犯台灣主權的行為，應更加清楚辨識中國的真實樣貌，不分黨派皆應團結，守護國家尊嚴。在野黨雖也對總統未能出訪感到遺憾，但也都同聲質疑國安外交團隊是否誤判情勢，應務實檢討。

詳見出訪被迫取消 賴總統籲朝野認清中國。

期限將屆 川普對伊再延長停火

美伊兩周停火期限將屆之際，美國總統川普廿一日宣布，應調停國巴基斯坦要求決定延長停火，等待伊朗提出「意見一致」的談判方案，美國封鎖伊朗港口維持不變。伊朗革命衛隊廿二日則在荷莫茲海峽攻擊並扣押兩艘貨櫃船，這些動作顯示美伊都試圖控制荷莫茲海峽作為籌碼。

詳見期限將屆 川普對伊再延長停火。

中國時報

川普：無限期延長停火協議

美國總統川普又「臨陣退縮」（TACO），他於21日發文宣布無限期延長對伊朗停火，直到伊朗能提出一份意見「一致」的方案和結束相關討論為止，但同時美軍仍會持續封鎖荷莫茲海峽；伊朗雖承認停火事實，但也質疑，美方只是爭取發動下一場奇襲時間，放話一旦戰事恢復，將對敵人發動毀滅性打擊。消息指出，雙方最快24日談判。

詳見川普：無限期延長停火協議。

免於脅迫 谷立言：兩岸分歧 應和平解決

國民黨主席鄭麗文與美國在台協會（AIT）處長谷立言22日同步於臉書貼出2人會面照。AIT發文指出，兩岸分歧應以和平方式解決，且應免於脅迫，並應透過兩岸人民皆能接受的方式。鄭麗文則說兩岸關係應持續透過對話與和平發展來推進。這場「鄭谷會」時機適逢「鄭習會」後、國防特別條例協商前，藍營人士透露，谷立言昨除了解「鄭習會」細節，雙方也對軍購議題交換意見。

詳見免於脅迫 谷立言：兩岸分歧 應和平解決。

國民黨前立委李德維2022年間告發時任衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩，指控兩人涉嫌圖利高端，台北地院判賠李德維侵害名譽權，須賠償兩人各60萬元。（資料照）

長春石化的兩名派駐中國的幹部卓姓、劉姓男子，涉嫌在離職前竊取公司銅箔製作等核心技術，洩漏給中國廣東盈華電子科技公司，苗栗地檢署昨將兩人起訴。圖為長春石化苗栗廠。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法