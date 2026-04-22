徒手救北捷傷者陷染HIV風險 日本記者公布「3個月血液追蹤」

台北捷運去年12月底發生隨機攻擊事件，日本記者木下黃太當時在誠品南西店，事發第一時間立即衝出店外徒手救治傷者。（圖擷取自@KinositaKouta 社群平台「X」）

去年12月，台北捷運中山站發生隨機攻擊事件，日本知名記者兼作家木下黃太在第一時間不顧危險，徒手為傷者止血，未料事後傳出傷者之中疑有HIV感染者，一度引起各界擔憂。昨（21）日木下黃太發文分享自身近況，透露他在事發3個月後去進行血液檢查，各項檢驗結果皆為陰性，讓關心他的民眾鬆了一口氣。

據了解，北捷與中山商圈在去年12月19日發生隨機攻擊事件，曾在日本電視台任職的木下黃太，事發當時人正好在誠品南西店，聽到人群騷動的第一時間便衝出店外，緊接著就看到一名受傷倒地的男子，他當時並未多想，立即上前為對方止血。不過事後傳出，在傷者中有服藥穩定控制的HIV感染者，疾管署長羅一鈞透過社群平台向他說明此事，同時建議他3個月後進行血液檢查。

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事隔3個多月，木下黃太於今年4月21日晚間發文，向羅一鈞與所有關心他的台灣民眾報平安。木下黃太透露，為謹慎起見，他回國後有聽從羅一鈞的建議，安排自己去進行血液檢查，「HIV（這項原本就沒有感染風險）、B型肝炎及C型肝炎的檢驗結果已經出爐，全部都是陰性。特此向所有關心我的各位報告。」

另外，疾管署曾對這起隨機傷人事件對外說明，血液暴觸感染HIV的機率極低，不過現場血液接觸傷口或黏膜確實存在風險，暴露者應在72小時內就醫評估是否進行「暴露後預防性投藥（PEP）」，事後還會安排檢驗追蹤，會依暴露當下先檢驗基礎值，於暴露後4至6週、12週（3個月）再次檢驗，若追蹤結果為陰性，即可排除感染。

由於參與了12月19日台北恐怖攻擊事件的

救援行動，

羅一鈞先生建議我

為謹慎起見，應在3個月後接受血液檢查。



HIV（這項原本就沒有感染風險）、B型肝炎及C型肝炎的檢驗結果已經出爐。



全部都是陰性。

特此向所有關心我的各位

報告。 — 木下黄太 （@KinositaKouta） April 21, 2026

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