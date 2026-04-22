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    首頁 > 生活

    中市府斥資3億拓寬梅川南街至15米 增設實體人行道 今正式通車

    2026/04/22 20:51 記者蘇孟娟／台中報導
    中市府斥資3億把梅川南街變寬到15公尺。（市府提供）

    中市府斥資3億把梅川南街變寬到15公尺。（市府提供）

    台中市逐步改善梅川排水道轉作園道及道路使用，斥資3億600萬元，將原本不足8公尺的狹窄道路梅川南街，拓寬至15公尺，並增設1.5公尺寬實體人行道，大幅提升行人安全，並紓解道路長期壅塞問題，同步優化排水系統，全面提升通行品質。

    建設局長陳大田表示，14期重劃區南側的昌平東八路與區外梅川南街、興安路，過去受梅川三分埔分線圳道阻隔，區內外道路長期無法順利銜接，影響交通與區域發展，隨著重劃區開發，排水路已改道，原圳道轉為廢棄河道，市府著手推動相關道路改善工程，經都市計畫變更將排水道用地轉為園道及道路使用。

    陳大田指出，北屯區近年發展迅速，包含台中巨蛋及北屯國民暨兒童運動中心等重大建設持續推進，交通需求大幅成長，梅川南街為重要通行動線，過去因道路狹窄、車流量大，長期存在會車困難及人車混行風險，投入3億600萬元辦理梅川南街拓寬，此次工程全長約540公尺，除拓寬道路至15公尺外，並設置1.5公尺人行道，逐步打通周遭交通瓶頸，促進區域整合發展，也提升行人安全。

    陳大田指出，工程自2024年12月10日開工，已如期於今日完工通車。完工後不僅有效紓解交通壅塞，也串聯新舊市區路網。

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