教師逃亡潮！南投縣國中小教師大開缺 這2項報名不足額

南投縣國中小教師甄試大開缺，國小有133名，國中有72名，國小附幼則有14名。圖為去年教師甄試資料照。（南投縣政府提供）

教育界近年出現「教師逃亡潮」，南投縣今年國中、小教師甄試大開缺，招考名額堪稱近年來最多，去年才開缺的國中教師甄試，今年是去年近3倍，有72個名額，國小則多達113名，國小附幼也有14個名額。南投縣與另10縣市聯合命題、同日筆試，多少影響報名人數，初估國小專輔、資訊科報名不足額。

南投縣今年國中、小和國小附幼教師甄試4月9日起受理線上報名，今天（22日）下午截止報名，縣府教育處未公布總報名人數，僅透露此次國小教師甄試有8類科開缺合計133名，其中有7名缺額的專任輔導老師，以及有3名缺額的資訊類科老師報名人數不足額。另外有4名缺額的國小自然科、11名缺額的國中理化科老師，報名人數較少。

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教育處指出，今年國中、小開缺是近年來之最，除了資深老師退休、有老師調他縣市，縣府也希望減少代老師比例，經調查學校的需求，國小釋出普通班等8類科、合計133個教師名額。另外，為幫原民鄉學校找到可以久任的教師，也提供5個普通班原住民教師的缺額，專供原住民籍教師報考。

國中教師甄試部分，去年才開缺釋出25個名額，今年一口氣增為72名，國文科最多有16名，數學和理化各為13、11名，特教除有身心障礙類的8名，資優類也有5個名額。

教育處說，南投縣和台中市等10個縣市策略聯盟，聯合命題且都在5月31日考筆試，分散考生報考意願，另數理和資訊類科報名人數較少，應與科技業界待遇、選擇較多元有關。

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