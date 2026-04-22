週四鋒面殺到！中部以北午後防雷雨 東南部慎防焚風

氣象署提醒，週四中部以北午後會有明顯雨勢，外出請注意安全並記得攜帶雨具。（資料照）

氣象署指出，週四（23日）受到鋒面影響，中部以北午後會有明顯雨勢，外出請務必注意安全並記得攜帶雨具。各地低溫約20到24度，北部高溫約29度，中南部高溫約33度，沒下雨時感受悶熱。

中央氣象署預報，週四鋒面逐漸影響，雨帶由北往南移動，中午過後北部雨勢明顯增加，隨後中部降雨亦增加，在中部以北地區皆轉為短暫陣雨或雷雨的天氣，局部對流發展旺盛、伴隨雷擊及強陣風，帶來大雨或局部短延時豪雨，而對於其他地區雲量亦增多，偶有短暫陣雨出現。

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氣溫方面，因雲多下雨，北部及宜花白天高溫下降到27至29度，中南部及台東仍為30至33度，沒下雨時感受悶熱，尤其西南風過山沉降影響，東南部甚至有焚風發生的機率，而晚上低溫因東北季風增強，北部及宜花略下降到20至22度，其他地區為22至24度，感受稍涼一些。

離島天氣：澎湖晴時多雲24至29度；金門多雲時陰短暫陣雨或雷雨，21至28度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，18至21度。

關於週末天氣預報，天氣風險公司指出，週五鋒面通過期間，大氣環境高度不穩定，易有較大雨勢、雷擊及強陣風等劇烈天氣可能，氣溫方面，受到降雨及東北季風影響，各地氣溫也將明顯下滑轉涼，預測低溫約19至22度。

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週六各地氣溫仍然偏涼，天氣以陰時多雲為主，且仍有局部短暫陣雨機會，但整體降雨強度將較週四週五減弱；週日則隨著東北季風減弱、水氣遠離，各地天氣可望逐漸好轉為晴時多雲，氣溫也將再回升。

紫外線指數方面，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣達過量級，外出請做好防曬準備。

空氣品質方面，週四鋒面逐漸通過及東北季風增強，環境風場為西南風轉東北風。宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

北部及宜花白天高溫下降到27至29度，中南部及台東仍為30至33度，沒下雨時感受悶熱。（擷取自中央氣象署網站）

中南部縣市以及東部紫外線指數偏高。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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