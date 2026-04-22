兒少權法擬訂不當對待分類！教團憂遭濫用 衛福部：非針對學校

衛福部強調，修法草案中的兒少不當對待分類方式是參考CRC做法訂定，且法規適用的範圍不只有學校，需要有相同的思考基準。（資料照）

衛福部昨日預告修正「兒童及少年福利與權益保障法」，但教團認為，草案內容並未處理社工注意義務標準、跨機關合作斷鏈等重要問題，且對於不當對待的相關分類恐被濫用於校園管教情境。對此衛福部回應，相關分類是參考CRC內容訂定，且並非僅用於校園情境。

國教盟認為，衛福部預告的「兒少權法」修法草案並未處理剴剴案核心問題，如社工注意義務標準、危機升級機制、跨機關資訊共享、重大事件法定檢討、委外責任鏈，以及起訴前專業審查等；全教總則認為，衛福部應明確定義身體暴力、精神暴力等具體樣態，否則恐被濫用於校園管教情境。

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衛福部社家署長周道君說，近期外界對於剴剴案社工相關判決有眾多討論，但目前該法律判決仍在一審階段，未來發展還有觀察空間，相關司法問題也積極與社工界討論，釐清如何因應。

針對教團的質疑，周道君說，身體暴力、精神暴力等兒少不當對待分類方式是參考「兒童權利公約」內容，有其一定的脈絡，衛福部可理解目前的教學生態下，教師團體會對此存在顧慮，但相關法規適用的範圍不只有學校、職場等，也適用於家庭、營隊等其他場域，都需要有同樣的思考基準。

周道君強調，相關規範並未針對學校場域，營造正向的兒少活動環境，讓雙方維持好的互動，未來執行面會積極推動，目前的條文上在預告中，相關團體有意見都可以提出，衛福部後續會加以整理，並納入法條調整的考量。

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