名間焚化爐用地遭指濫用基金購買 南投縣府：依法支用未違法

環保團體指南投縣環保局以環保基金購買焚化爐用地，違反特種基金專款專用。（監督施政聯盟提供）

南投縣名間鄉反焚化爐自救會與環保團體22日召開記者會指出，南投縣環保局以環保基金購地，違反特種基金專款專用。環保局回應，法規有明文規定廢棄物清除處理經費可用於廢棄物處理廠設施興建，購置土地本就屬於廢棄物處理設施興建的基礎或延伸，一切依法辦理。

監督施政聯盟執行長許心欣今天（22日）指出，南投縣政府使用環保基金的「廢棄物清除處理經費」購置名間國有地作為興建焚化爐之用，這與基金辦法第7條列舉的用途不符，條列的用途並沒有「購置土地」作為一般廢棄物處理廠用途的明文授權，違背專款專用，請審計機關認定南投環保局不當支用環保基金，要求停止、更正會計處理，追究行政責任。

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對此，環保局說，依據南投縣環保基金收支保管及運用辦法第7條規定，廢棄物清除處理經費用途，可用於完成一般廢棄物處理廠設施興建，購置土地本就屬於廢棄物處理設施興建的基礎或延伸，於政事型基金編列科目中即列有購置固定資產科目，且本項費用係於114年環保基金廢棄物處理計畫項下編列專款專用，並經財政、主計相關單位審批及議會審議通過同意支用，一切均依法定程序辦理，並無不適切疑義。

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