澎湖馬公打造「海味一條街」 共識座談會集思廣益

商研院副院長張皇珍與馬公市長黃健忠一同打造品牌一條街規劃。（馬公市公所提供）

經濟部商業發展署推動「街區品牌特色發展計畫」，委由財團法人商業發展研究院執行，今（22）日在湖光食客舉辦「澎湖馬公海味一條街共識座談會」，作為中央計畫進場地方的重要節點。馬公市長黃健忠到場關心街區品牌推動與在地產業整合情形。

全案以「品牌一條街」為主軸，導入專業團隊進行街區盤點與輔導，透過座談方式蒐集在地業者與組織意見，聚焦街區範圍、主題定位及後續推動方向。與會店家從實際經營面提出觀察，針對海味主題如何連結產業特色、轉化為具體消費場景，進行交流，作為後續規劃的重要依據。

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長期參與商業服務及街區發展政策推動的商研院副院長張皇珍說，街區品牌的建立，並非單點活動或短期行銷，而是涉及產業結構、空間樣貌與消費行為的整體整合。透過前期盤點與在地對話，可逐步釐清街區的核心價值與發展主軸，並進一步建立具一致性的品牌語言與經營方向；後續輔導也將依據地方條件，導入策略工具與分階段推動機制，協助街區從概念走向可持續的營運模式。

黃健忠說，馬公作為離島觀光城市，逐步建立清楚定位與實際內容。「海味」已具備基礎，但如何做出區隔、形成可被辨識的街區特色，關鍵仍在業者參與與整體經營的持續累積，而非短期操作。中央計畫提供專業輔導與資源支持，對地方而言是重要契機，但發展仍需依循在地節奏，透過實作與調整逐步推進，讓街區品牌從基礎建立，最終轉化為帶動人流與消費的長期動能。

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