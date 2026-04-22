鹿港「蛋黃區」最難停免費停車場要蓋滯洪池 減少85格停車位

鹿港鎮廣停一停車場，北半部（圖右半部）將封閉開挖滯洪池。（記者劉曉欣攝）

去年78水災重創鹿港小鎮，寫下一甲子以來最慘災情。鹿港鎮公所自籌約3659萬元，利用鹿港民俗文物館旁廣停一停車場一半土地，往下開挖3米做滯洪池，預計今年底完工，6個月施工期減少85格停車位，附近住戶大喊頭痛了。

4/27前移車

許多人發現，鹿港廣停一停車場貼出公告，要進行地下滯洪池工程，需要使用停車場北一半空間，屆時架起圍籬施工，4月27日之前要將車輛移往其他地方。

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鹿港鎮公所說，為了解決去年78水災造成市區淹水，將開挖廣停一停車場的一半空間作為雨水下水道丁幹線滯洪池，完工後可容納2123公噸的水，換算約將近0.9個標準游泳池的水量，丁幹線主要是接收萬壽路、民權路的排水，可降低市區遇豪大雨就水位竄升的問題。

鎮公所指出，鹿港廣停一停車場現有138格停車位，工程範圍是靠近鹿港民俗文物館的北半部，另外有體健設施的南半部並未開挖，工期約6個月，力拚今年底完工，完工後就可恢復現有的停車功能，在施工期間，南半部仍可停53部車。

鹿港鎮今年初啟用洛津國小地下停車場兼滯洪池，可容納約1.2萬噸的雨水量，紓解鹿港老街遇雨就淹的老問題，如今要開挖市區滯洪池，希望能夠終止78水災惡夢。不過，廣停一停車場免費，幾乎被長期占用，對觀光客而言是「看得到、停不進去」停車場，網路上還被改名為「廣停一住戶專用停車場」。

鹿港鎮廣停一停車場，南半部有體健設施部分，不在滯洪池範圍。（記者劉曉欣攝）

鹿港「蛋黃區」廣停一停車場，北半部將封閉開挖滯洪池，已貼出公告請民眾移車。（記者劉曉欣攝）

鹿港「蛋黃區」廣停一停車場，位於鹿港民俗文物館旁，免費停車，但一位難求。（記者劉曉欣攝）

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