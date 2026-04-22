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    中捷綠線5週年4/25-26「同名」免費搭 限時搭10次抽商務艙機票

    2026/04/22 17:20 記者蘇金鳳／台中報導
    中捷綠線啟用將邁入5週年，台中捷運公司宣布推出一系列回饋活動。（記者蘇金鳳攝）

    中捷綠線啟用將邁入5週年，台中捷運公司宣布推出一系列回饋活動。（記者蘇金鳳攝）

    中捷綠線啟用將邁入5週年，中捷公司推出一系列回饋活動，在4月25日及26日週休2天特別推出「同名免費搭乘」活動，凡姓名中含「台（臺）、中、捷、運」任一字，持身分證件至各站詢問處即可兌換單程免費車票1張；此外，在4月25日至5月31日累計搭乘滿10次，還有機會抽中商務艙雙人來回機票大獎，預計於6月抽出。

    中捷綠線至4月25日就是通車5週年，5年來累計運量突破6500萬人次，捷運公司表示，將展開一系列的回饋活動。

    中捷公司總經理朱來順表示，首波感恩抽獎活動將自4月25日至5月31日，凡加入中捷APP會員並綁定電子票證卡號，搭乘1次即可參加抽獎，獎項包含iPhone 17、AirPods 4、迪卡儂禮物卡、星宇航空折扣碼及中捷限定福袋；累計搭乘滿10次，還有機會抽中商務艙雙人來回機票大獎。

    此外，4月25日及26日週休2日，中捷特別推出「同名免費搭乘」活動，凡姓名中含「台（臺）、中、捷、運」任一字，持身分證件至各站詢問處即可兌換單程免費車票1張，享受搭乘優惠。

    另外，2026年度紀念票卡也將於4月25日上午9時起，在松竹、市政府、大慶及高鐵台中站4站限量開賣，此次票卡結合史努比與Woodstock形象，融入珍珠奶茶與太陽餅等台中元素，並升級為超級悠遊卡，兼具收藏與實用價值。

    另外，4月25日至7月31日使用悠遊付掃碼乘車享50%回饋；5月10日前使用iPASS MONEY累積滿額可獲綠點回饋；持icash2.0或icash Pay搭乘則享OPENPOINT點數回饋。

    中捷2026年度票卡於4月25日販售。（中捷公司提供）

    中捷2026年度票卡於4月25日販售。（中捷公司提供）

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