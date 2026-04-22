寵物用人藥新規今正式註銷 農業部：過渡期沿用現行機制

為確保犬貓非經濟動物的用藥權益，農業部註銷7月將上路的管理辦法，將再和衛福部研擬新法。示意圖。（資料照）

確保非經濟動物用藥權益，原定7月要上路的寵物使用人藥管理辦法10日時已決定暫緩，防檢署日前表示，該辦法將會註銷，防檢署今（22日）正式公告註銷，將會綜整各界意見與實務運作後，再行訂定新管理辦法。

國內非經濟動物用藥長期不足，獸醫拿人用藥品治療寵物，隨藥師公會等團體主張人用藥品應全面管制流向，原定今年7月將施行人用藥用於寵物新規，但因人藥轉登錄動保藥件數過少，飼主須持處方箋到藥局領藥恐延誤就醫，農業部、衛福部和藥師團體、獸醫師團體於4月10日開會，舉手表決該措施暫緩，防檢署署長杜麗華4月15日在立院備詢時表示將註銷，防檢署今正式公告該法註銷。

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防檢署再說明，為兼顧用藥安全與供應可近性，農業部與衛福部已共同檢討制度設計，認為有必要進一步強化配套措施及整體制度規劃，之後會依調整後政策方向重新研擬相關規範。

防檢署表示，於制度調整及新制研議過渡期間，仍可依「動保法」第4條第2項規定，在動物用藥不足時，獸醫師可依專業判斷使用經公告的人用藥物類別，藥品可由藥商或藥局供應予獸醫師；也就是說現行供藥機制將持續運作，確保臨床用藥不中斷。

防檢署強調，後續將持續與獸醫界、藥界等利害關係人溝通，並納入飼主及野生動物救傷體系等各界意見；未來制度將以保障動物生命權與醫療權為前提，朝簡化行政程序、提升供藥及時性與飼主便利性，並兼顧用藥安全等方向精進制度設計，建立更完善且可行之寵物用藥管理機制。

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