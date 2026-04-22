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    首頁 > 生活

    移工看嘸中文操作卡關 高雄女警秒變「快照小幫手」救援

    2026/04/22 16:56 記者蘇福男／高雄報導
    3名越南籍移工在女警協助下，順利拍出考駕照的大頭照。（警方提供）

    3名越南籍移工在女警協助下，順利拍出考駕照的大頭照。（警方提供）

    3名越南籍移工為了考駕照，相約到「證件快照機」拍攝大頭照，結果全中文操作介面「有看沒有懂」，投入百元鈔票仍未拍到合用照片，向警方求助，女警化身「快照小幫手」協助拍照，讓3名移工窩心不已。

    湖內警分局湖內派出所旁設有一台證件快照機，3名越籍移工日前一臉無助走進派出所用生澀肢體語言求助，當時擔服備勤勤務女警林巧恬細心引導、溝通，才了解3人要拍大頭照考駕照，卻看不懂全中文操作介面，誤選錯誤照片模式，投入百元鈔票仍未拍到合用照，3人想起台灣警察是民眾的守護神，於是趕緊登門求援。

    「別擔心，我幫你們用！」林員了解來龍去脈後，隨即放下手邊工作，陪同3人返回隔壁的快照機亭，為了確保「一舉成功」，林員化身專屬服務人員，一步步將中文字幕翻譯給3人聽，從調整坐姿、對齊雙眼基準線，到最後按下快門的關鍵一刻，全程悉心指導。

    在狹窄的快照亭內，林員耐心地陪著3人挑選照片，直到他們露出滿意的笑容，點選確認列印，看著手中裁切完美的證件照，3名移工終於眉開眼笑，不斷用中文夾雜越南語向女警道謝。

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