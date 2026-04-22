潮台北奪美國繆思創意獎 今年以「TAIPEI IN VIBES」為號召

2025「潮台北 TRENDY TAIPEI」在為期兩週的活動期間內匯聚演唱會、國際論壇、文創市集及各式展演，集結來自21個國家、共349場的演出與論壇。（台北市文化局提供）

全球創意設計界具影響力的「美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）」公布最新獲獎名單，台北市府文化局舉辦的2025「潮臺北TRENDY TAIPEI」憑藉優秀的策展思維與支持流行音樂產業的前瞻規劃，摘下最高榮譽「鉑金獎（Platinum Winner）」。文化局預告，2026年「潮台北TRENDY TAIPEI」以「TAIPEI IN VIBES」為號召，強調音樂是牽動城市節奏、聚集青年動能的重要力量。

文化局指出，2025「潮台北 TRENDY TAIPEI」在為期兩週的活動期間內，匯聚演唱會、國際論壇、文創市集及各式展演，集結來自21個國家、共349場的演出與論壇，這場國際級盛事不僅跨越了藝術、視聽、科技與時尚等面向，更吸引超過13萬人次熱情參與，成功展現台北的文化創意能量與國際競爭力，將台北打造為亞洲音樂新據點。榮獲國際鉑金獎再次證明了台北作為亞洲潮流製造基地的領先地位，讓這座城市的創意實力在國際舞台上綻放光芒。

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為了延續鉑金獎的國際榮耀，文化局正式預告，2026年「潮臺北TRENDY TAIPEI」以「TAIPEI IN VIBES」為號召，強調音樂是牽動城市節奏、聚集青年動能的重要力量；主視覺不再只是精緻的構圖，設計理念緊扣「創造你的音樂足跡」，透過台北獨有的「巷弄格框」與「科技霓虹」交織成獨一無二的城市樣貌。幾何塊狀是臺北充滿驚喜的小巷弄；數位流線象徵流動在城市裡的運輸與網路。

「潮台北」系列活動將會發生在藝文場館，也會流動進你家樓下的公園，每一位市民與遊客的參與，都是構成台北文化樣貌不可或缺的一部分，讓「潮台北TRENDY TAIPEI」不僅是音樂展演平台，更是跨領域文化交流的城市舞台，讓來自國內外不同領域的觀眾都能在台北找到共鳴，體現這座城市以開放、多元與創新精神。

潮台北規劃戶外廣場，有免費舞台讓民眾席地而坐聽音樂。（台北市文化局提供）

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