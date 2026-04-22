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    「用100元換200元」再享加碼好康 台中物調券超狂優惠曝光

    2026/04/22 16:40 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市府2023年起發放物調券，每次發放都大排長龍。（圖由經發局提供）

    台中市府2023年起發放物調券，每次發放都大排長龍。（圖由經發局提供）

    物調券將於4月26日登場，為放大5折優惠效益，台中市24大商圈、373家店家同步推出最低6折、買就送及專屬組合優惠，台中市經發局表示，讓民眾「用100元換200元」再享加碼好康。

    台中市今年首波物調券4月24日至26日兌換，預計發放35萬份，擴大使用範圍至全市107處場域，涵蓋29處公有市場、5處民有市場、2處委外市場、5處民營市場、19處攤販集中區、24處商圈，以及位於光復新村1處特色聚落、台中市產業故事館發展協會所屬會員店家22家等場域。

    經發局指出，「一中商圈」集結流行美食與潮流商品，此次優惠內容有「萊澤金虎制茶」消費即送60元招牌飲品、「一中豐仁冰」加贈冰淇淋球、「一中街蛋包雞」送50元薯條、「盧の堡半月燒餡餅一中直營店」贈送半月燒、「禎禎花園」全店9折及「襪盛」買7雙送1雙等。

    「美術園道商圈」主打異國美食體驗，「布達拉西藏館」使用物調券消費即贈印度烤餅，「敘禾燒肉」再享9折優惠，並結合生活市集活動，享受餐飲、藝文與購物體驗。

    「東海藝術街商圈」則以人情味取勝，33年老店「艾凡里咖啡」推出物調券5張送1張優惠，「阿蘭貝爾」牛排館更推出10張送1張、20張送3張、最高30張送6張優惠，吸引民眾深度走訪在地商圈。

    經發局補充，此次物調券活動共有16個商圈推出限定優惠，詳細商圈適用店家及優惠方案可至商圈兌換優惠網站查詢；2026年物調券活動資訊上查詢。

    今年首波物調券4/24發放兌換，24大商圈、373家店家同步推出優惠活動。（圖由經發局提供）

    今年首波物調券4/24發放兌換，24大商圈、373家店家同步推出優惠活動。（圖由經發局提供）

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