為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    挖麻竹筍、採水蜜桃、做風味餐 台南新化農遊報名秒殺

    2026/04/22 16:39 記者吳俊鋒／台南報導
    新化區公所配合產業文化活動推出低碳小旅行，帶領民眾了解麻竹筍生態。（大坑168休區提供）

    新化區公所配合產業文化活動推出低碳小旅行，帶領民眾了解麻竹筍生態。（大坑168休區提供）

    睽違10年，台南新化區公所再度配合市政府的旗艦型產業文化活動，推出深度農遊體驗，結合地方重要的觀光景點舉辦低碳小旅行，挖麻竹筍、採水蜜桃、做風味餐，並品嘗優質蜂蜜，開放報名，迅速額滿，顯見受歡迎的程度。

    新化區長李義隆表示，低碳小旅行預計5月10日登場，有食農教育、生態導覽，以及田間採收體驗與手作料理學習，中午享用鳳梨好筍風味餐，並安排特色小講堂，帶領大家認識、品嘗優質的蜂蜜，全都取材在地產業，透過活動加強推廣力道。

    李義隆指出，小旅行活動結合大坑168休閒農業區，走訪、體驗的景點安排，包含採桃的果園、挖筍的竹林，都是職人級的管理、維護，讓親子們在寓教於樂中，了解新化的特色物產。

    大坑168休區總幹事蔡佳儒提到，新化的麻竹筍遠近馳名，為農遊活動中的重要主題，包含田間採收、廚房手作，甚至風味餐菜色，都有不同體驗，以及感官享受，讓民眾滿載而歸；雖然當天是母親節，仍報名秒殺。

    新化區公所配合產業文化活動推出低碳小旅行，帶領民眾認識當地優質的蜂蜜。（大坑168休區提供）

    新化區公所配合產業文化活動推出低碳小旅行，帶領民眾認識當地優質的蜂蜜。（大坑168休區提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播