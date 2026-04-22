挖麻竹筍、採水蜜桃、做風味餐 台南新化農遊報名秒殺

新化區公所配合產業文化活動推出低碳小旅行，帶領民眾了解麻竹筍生態。（大坑168休區提供）

睽違10年，台南新化區公所再度配合市政府的旗艦型產業文化活動，推出深度農遊體驗，結合地方重要的觀光景點舉辦低碳小旅行，挖麻竹筍、採水蜜桃、做風味餐，並品嘗優質蜂蜜，開放報名，迅速額滿，顯見受歡迎的程度。

新化區長李義隆表示，低碳小旅行預計5月10日登場，有食農教育、生態導覽，以及田間採收體驗與手作料理學習，中午享用鳳梨好筍風味餐，並安排特色小講堂，帶領大家認識、品嘗優質的蜂蜜，全都取材在地產業，透過活動加強推廣力道。

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李義隆指出，小旅行活動結合大坑168休閒農業區，走訪、體驗的景點安排，包含採桃的果園、挖筍的竹林，都是職人級的管理、維護，讓親子們在寓教於樂中，了解新化的特色物產。

大坑168休區總幹事蔡佳儒提到，新化的麻竹筍遠近馳名，為農遊活動中的重要主題，包含田間採收、廚房手作，甚至風味餐菜色，都有不同體驗，以及感官享受，讓民眾滿載而歸；雖然當天是母親節，仍報名秒殺。

新化區公所配合產業文化活動推出低碳小旅行，帶領民眾認識當地優質的蜂蜜。（大坑168休區提供）

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