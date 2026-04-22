稱歐美人照吃發芽馬鈴薯遭圍剿！「阿淇博士」怒宣布拍片：吃給你看

「阿淇博士」早在5年前就曾拍片強調發芽馬鈴薯其實是可以食用的。（圖擷自「阿淇博士 Dr. Achi」YouTube頻道）

美國加工用馬鈴薯放寬進口引發食安疑慮，擁有近50萬訂閱的知識型YouTuber「阿淇博士」，日前發文指出馬鈴薯發芽後照吃的歐美人很多，遭到許多網友出征；「阿淇博士」不忍了，強調自己真的敢吃，預告5月25日會上傳發吃發芽馬鈴薯的影片。

台灣進口美國加工馬鈴薯實施新規，遭外界質疑恐放寬發芽馬鈴薯進口，引發爭論，知識型YouTuber「阿淇博士」日前在臉書表示，大家都知道馬鈴薯發芽有毒，但說實在，歐美馬鈴薯發芽後照吃的很多。

請繼續往下閱讀...

她強調馬鈴薯發芽後的毒素，是很苦的生物鹼。如果真的吃到有毒的，多數人會吃不下去。現代人吃的馬鈴薯，育種過後其實毒素很低，要吃大量才可能中毒，強調「我在美國的朋友，如果遇上馬鈴薯發芽，多半是挖掉一塊就照吃不誤。」

不料相關言論遭到網友出征，「阿淇博士」PO出影片反擊，她5年前就拍了「發芽馬鈴薯其實很多人吃」的影片，怒反擊網友「一堆看到馬鈴薯就幻想症發作的：老娘沒辦法在5年前預知今天的政策，OK？」

今「阿淇博士」再度發文表示，科學上來說，輕度發芽、沒有變綠的馬鈴薯，龍葵鹼含量很可能跟沒發芽的差不多，「我們吃的『所有馬鈴薯』，不管有沒有發芽，其實都是有龍葵鹼的，只是多寡的區別。」，結果澄清文卻被網友批「我支持政府賣發芽馬鈴薯」。

「阿淇博士」預告，5月25日會上傳吃發芽馬鈴薯的影片，「我回美國就去超市選購美國馬鈴薯，我的買菜經驗是多少都能找到有發芽的啦。」也強調要直播我吃也可以，希望能消除許多人的疑慮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法