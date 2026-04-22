受困擄鴿集團鳥網「眨眼」黑鳶獲救倖存 今重回山林

上週被非法鳥網困住的黑鳶經救治後今天在暖暖運動公園野放，飛回山林。（記者盧賢秀攝）

日前在基隆暖暖運動公園後山，被擄鴿集團架設鳥網困住的黑鳶（老鷹），向動保人員「眨眼」及時救下，也是12隻掛網的鳥類唯一倖存的，經猛禽協會治療已復原，基隆市動物保護防疫所人員今天下午在暖暖運動公園將牠野放，黑鳶振翅飛回山林。

基隆動保所15日接獲通報，暖暖運動公園後方暖壽山的山谷，發現大型非法鳥網，鳥網掛有12隻鳥禽大部分都已死亡，包括1隻保育類遊隼與10隻賽鴿，動保人員在拆除非法鳥網時，有隻黑鳶「眨眨眼」，動保人員發現牠還有一口氣，將牠送到猛禽協會救治。

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動保所長陳柏廷表示，經檢視黑鳶有脫水現象，左翅有輕度切割傷，獸醫師給予皮下輸液、止痛等支持療法，並仔細拆除殘餘網目與處理傷口，經過1週的休養與治療，黑鳶狀態明顯改善，評估已具備正常的飛行能力，因此今天帶到發現地附近野放，讓黑鳶順利「回家」。

陳柏廷表示，市長謝國樑指示，未來如果發現有架設大型鳥網，動保所將會同警察一起到現場採證，並將鳥網全部拆除。同時也提醒鳥友，在山區健行的過程中，若發現大型鳥網，請第一時間通報動保所或是撥打1999，將及時會同警察到現場蒐證與拆除。

基隆市議員陳冠羽表示，市府在2021、2022年間，曾為清除山徑中的山豬吊、捕獸夾及捕鴿網等非法獵具，與民間登山隊合作成立「山林守衛隊」，但目前已淪為低度運作，他呼籲市府主動重啟山林守衛隊並制度化運作，積極清除高風險非法獵具。

上週被非法鳥網困住的黑鳶經救治後今天在暖暖運動公園野放，飛回山林。（記者盧賢秀攝）

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