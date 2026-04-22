連2年颱風重創 嘉義市蘭潭後山步道崩塌整治5月底完工

嘉義市蘭潭後山步道大規模崩塌，市府進行整治工程。（嘉義市政府提供）

嘉義市蘭潭風景區是知名景點，受2024年7月凱米颱風影響，蘭潭後山步道大規模崩塌，市府進行邊坡崩塌整治及既有橋梁修復，去年7月又因丹娜絲颱風及連日降雨影響暫停施工，崩塌範圍擴大，經變更設計，目前工程持續進行，預計5月底完工。

市府觀光新聞處長鄭雅文表示，蘭潭後山步道1.2公里至1.3公里路段上邊坡大規模崩塌，崩塌面積約2500平方公尺，既有高架步道基礎嚴重毀損，已無法使用，為確保民眾安全，市府於2024年8月完成封閉管制及公告措施，同步啟動復建作業。

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市府進行蘭潭後山步道邊坡崩塌整治及既有橋梁修復工程，整建部分主要是邊坡穩定及步道重建，包含設置土石籠護岸、植生掛網及縱橫向排水設施，強化邊坡穩定與排水功能，降低後續災損風險。

但去年7月丹娜絲颱風及連日降雨影響，工程7月至10月停工，11月復工，但復工後實際開挖，發現崩塌的鬆軟邊坡範圍擴大，再辦理變更設計，調整擋土設施長度及橋梁基礎配置，目前工程進度約65％，完工後可有效提升步道安全性與環境韌性，提供民眾更安全友善的休憩空間。

而為提升蘭潭風景區休憩品質，市府推動蘭潭休憩環境整備工程，去年優化好漢坡步道，設置323階，強化防滑，提升安全，並設置裝置藝術增加休憩亮點，已完工開放使用；今年重新設計及更新導覽圖，增加使用便利性，里程改採標線形式，並規劃導入低眩光及分區照明設計，辦理光環境改善工程等。

市府進行蘭潭後山步道邊坡崩塌整治及既有橋梁修復工程。（嘉義市政府提供）

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