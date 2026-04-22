美國馬鈴薯輸入新規 專家：多重把關剔除發芽食安風險

台灣進口美國加工馬鈴薯實施新規定；台灣科技媒體中心邀專家分析，新規的重點是改成「多重把關」，從源頭到加工都有檢查，並非降低安全。（彭博）

台灣進口美國加工馬鈴薯實施新規，遭外界質疑恐放寬發芽馬鈴薯進口；台灣科技媒體中心邀專家分析，點出以前進口沒分加工與食用，新規的重點是改成「多重把關」，從源頭到加工都有檢查，並非降低安全。

台灣海洋大學食品科學系教授兼系主任陳泰源表示，以前進口食用馬鈴薯可以加工使用，只是沒區分「食用」和「加工」用途，這是台灣首次制度性開放特定用途的進口原料馬鈴薯，主要為了滿足食品加工產業需求，但同時也帶來農業與貿易之間的平衡課題。

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陳泰源也說，首先在美國出口前，每批馬鈴薯都須附官方檢疫證明，確認沒有病蟲害。同時一定要先清洗，避免土壤夾帶細菌或害蟲進入台灣。

再來，為避免運輸過程中發芽，新規定馬鈴薯在儲存與出貨前要多次使用抑制發芽的處理，避免可能產生對人體不適的天然毒素物質（如龍葵鹼），所有處理過程也必須留下紀錄供查，非口頭說明。

陳泰源表示，即使通過美國檢查，馬鈴薯到了台灣邊境還會再檢查一次，包括外觀與安全項目（如龍葵鹼）；進入工廠後也要再次挑選，凡是有發芽或異常的馬鈴薯，必須整顆丟棄，不能切掉後再使用。

陳泰源指出，整體而言，新制的改變在於由過去進口馬鈴薯單一外觀判斷（如芽長標準），轉為結合「源頭處理、文件證明、出口檢疫、邊境查驗與加工端剔除」的多層防護架構；此種作法與國際間常見的風險導向管理模式一致，重點在於將風險控制於食品鏈之前，而非僅依單一指標判斷。

陳泰源認為，對消費者而言，可理解新制是：進口加工用馬鈴薯在進入食品製程前，已經歷多重檢查與處理程序，且發芽或異常產品不得用於加工。制度設計的目標，是在兼顧國際貿易與食品安全的前提下，以更系統化方式確保產品安全性。

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