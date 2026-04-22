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    首頁 > 生活

    5000元振興禮金發放在即 澎湖湖西鄉公所完成點鈔整備作業

    2026/04/22 16:02 記者劉禹慶／澎湖報導
    湖西鄉長陳振中，現場督促點鈔作業。（湖西鄉公所提供）

    湖西鄉長陳振中，現場督促點鈔作業。（湖西鄉公所提供）

    湖西鄉公所將於24日發放振興經濟禮金，為確保發放作業順利推動，鄉公所於今（22）日完成大規模現金點鈔及整備作業，並同步強化整體安全機制，鄉長陳振中也到場督軍，確保24日能順利發放。

    澎湖5鄉1市振興禮金發放，由白沙鄉率先開第一槍，每人10000元，隨後望安鄉發放1萬5000元、七美鄉10000元，湖西鄉確定24日發放，每人5000元，西嶼鄉5月研議發放，每人5000元，僅剩下人口最多的馬公市，因金額過於龐大，暫無跟進打算。

    湖西鄉公所表示，除完成點鈔與現金整備外，亦同步盤點發放流程與動線規劃，從領取作業、文件查驗到人流引導均事前妥為規劃，務求發放當日能順暢、有序進行，兼顧效率與安全，讓鄉親安心領取。

    湖西鄉振興經濟禮金將自24日起開始發放，相關領取時間、地點及應備文件，將依公告內容辦理，民眾可至湖西鄉公所官方網站查詢或洽詢鄉公所建設課，請鄉親留意官方資訊，並依規定時間前往領取。

    湖西鄉長陳振中表示，此次振興經濟禮金發放，除協助減輕民眾生活負擔外，也期盼透過實質消費挹注，活絡地方經濟發展。

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