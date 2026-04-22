結合在地人文 斗六22社區發表120道手路菜

斗六市公所舉辦22個社區手路菜成果發表，各社區端出最具代表的菜色。（記者黃淑莉攝）

斗六市公所今（22）日在公所中庭舉辦社區手路菜成果發表會，共計展示22個社區超過120道手路菜，市長林聖爵表示，每一道都是社區的人結合在地人文、農特產等特色用心製作，未來公所將推出一日或半日遊程，與遊客分享社區的好味道。

各社區為了今天發表會卯足全力，端出社區最具代表的料理，發表會還導入溪洲社區森巴舞步上菜，鎮北、明德、樂活及正心社區則負責餐桌美學，江厝社區則以話劇方式展演社區族群融合的手路菜。

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林聖爵指出，斗六每個社區都很熱絡，也各有特色，有專長照護、生態、手工藝，這次透過社區手路菜方式，結合地方在地農特產、風土民情，社區居民在討論菜色、製作過程進一步認識地方，同時也凝聚力量，展現社區活力、特色及人情味。

社會課長張月秋表示，在菜色討論過程，社區長輩會分享早期生活情景、在地的共同記憶，說到感動處忍不住落淚，22個社區120道手路菜，每一道都是有「生命故事的菜」，像番薯籤飯、瓜仔條、鼠麴粿、茄冬燻雞、火龍果炒飯、芋粿、苦瓜鑲肉等。

張月秋說，手路菜計畫只是起點，未來還會結合在地特定節慶、食農教育活動，串聯2至3個社區，推出半日、一日遊程，讓遊客走進各社區，認識在地文化、農特產。

斗六22個社區手路菜發表會民眾搶先品嘗。（記者黃淑莉攝）

斗六22個社區發表手路菜。（記者黃淑莉攝）

斗六22個社區發表手路菜。（記者黃淑莉攝）

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