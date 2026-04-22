地政走進校園開課 學子直呼：像點外送一樣簡單

南市地政團隊走進校園，用互動課程帶學生認識土地與購屋知識。（南市東南地政事務所提供）

買房、看房、量土地，看似「大人世界」的事，其實與每個人未來生活息息相關。東南地政事務所團隊走進德光高中，透過互動式課程與趣味解說，帶領學生認識地政工作，也為生涯規劃提前「導航」。

課程以「在地化行動服務」方式進行，將登記規範與測量技術濃縮成15分鐘懶人包，搭配智慧便民平台「府城南籍圈」圖台網站，讓學生實際體驗查詢地政資訊的便利性，不少學生驚呼：「原來地政服務像外送一樣方便！」

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地政局自2019年推動「百年樹人‧生涯領航」計畫，透過校園推廣建立基礎觀念，課程內容涵蓋不動產登記、測量儀器應用及實價登錄解析，並說明「府城南籍圈」如何透過業者合法性、預售透明度、三維實價登錄、建管與屋齡、地籍與產權等面向，強化交易安全，協助學生建立正確購屋觀念，同時融入性別平等教育，培養多元友善意識。

活動也以「領航視界‧地政世界」為題，介紹地政相關科系學習內容與職涯方向，透過案例分享讓學生理解地政不僅是行政業務，更是守護土地與權益的重要專業，現場互動熱烈。

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