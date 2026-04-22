象徵祖靈的眼睛 台東市新馬蘭部落瞭望台動土

台東市新馬蘭部落瞭望台動土。（記者黃明堂翻攝）

台東縣政府、原民會、市公所攜手共同推動東市「新馬蘭部落瞭望台興建工程」，今舉行動土典禮，縣長饒慶鈴指出，縣府將持續與中央合作，傾聽部落需求、協助各部落完善設施，期待未來每一個部落都能擁有專屬的文化聚會空間，持續推動傳統生活教育、祭儀文化的復振與傳承。

新馬蘭部落瞭望台興建工程動土典禮下午2點辦理，由饒慶鈴主持，包括原民會副主委杜張梅莊、市長陳銘風、議長吳秀華等多位議員、代表及馬蘭部落文化傳承協會理事長顏文祥、大馬蘭議事平台陽瑞慶、新馬蘭部落會議主席林俊緯及耆老族人都出席祈福祝賀。

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縣府指出，「新馬蘭部落瞭望台興建工程」由台東市公所長期以來的溝通與規劃並向原民會提案，由原民會宜居計畫補助347萬餘元、並由縣政府編列配合款，由縣府執行，預計7月完工。此外，位於鯉魚山下樂齡大樓後方的「馬蘭部落周邊（廣場）環境改善工程」同步進行，總經費約600萬元。

饒慶鈴表示，部落瞭望台象徵祖靈的眼睛，守護著部落，新馬蘭部落瞭望台對於部落具有重要意義，與新馬蘭聚會所提供族人日常休憩與交流使用外，也是傳統祭儀、文化傳承、部落會議及各項重要慶典活動的重要場域，縣府將持續攜手中央，傾聽部落需求、協助各部落完善設施。

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