嘉義山區少雨+獼猴山豬夾擊 「轎篙筍」量少飆天價農民摸黑護筍

轎篙筍產量銳減，開盤出現1公斤60元的天價。（莊信然提供）

嘉義山區特產轎篙筍原本每年3月底就進入採收季，今年因缺少春雨滋潤、遲遲不見筍影，直到清明節前後下了幾場雨，總算出現雨後春筍的景象，但雨量還不夠滋潤到土壤深層，致筍子數量有限，開盤喊價1公斤60元，是歷年來開盤價最高的一次。不過因台灣獼猴肆虐，筍農必須摸黑上山趕在天亮前完成驅猴佈陣，才能保護財產。

又稱石篙筍的轎篙筍是嘉義縣特產，產量占全國95%，但這幾年轎篙竹因竹簇葉病（天狗巢病）、乾旱與自然老化等多重因素，發生大規模枯死，海拔1000公尺以上幾乎已全軍覆沒，1000公尺以下也愈來愈嚴重，全縣轎篙竹死亡率超過8成，受害面積逾5000公頃。

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轎篙竹大量死亡，倖存的又飽受「大師兄」台灣獼猴與「二師兄」山豬的肆虐。尤其猴群的破壞力驚人，筍園只要被其鎖定，長出來的轎篙筍大概有8成以上都會遭受摧殘，只剩下零星的筍子，損失慘重。

許姓筍農指出，正值轎篙筍產季，也是台灣獼猴最猖狂的時候，為了防止牠們偷吃筍子，必須要有一些措施及方法來防治。而且要趁天未亮前就要先到竹林點香、裝炮，因為天一亮就是猴群一天的開始。今年筍價1公斤60元，等於沒幾支筍就可以買120元的雞腿便當，當然要想辦法保護財產。

莊信然說，清明節過後，山區又沒什麼下雨，過於乾旱致不少轎篙筍染病枯死，可說是雪上加霜；筍農自嘲現在到「筍子銀行」都只能「小額提款」，不像以前都是萬元起跳。

轎篙筍被「大師兄」台灣獼猴捷足先吃。（莊信然提供）

轎篙筍原本3月底就進入採收季，但缺少春雨滋潤，慢了半個多月才開始收筍。（莊信然提供）

轎篙筍產量銳減，原本應該滿載而歸只剩下一袋。（莊信然提供）

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