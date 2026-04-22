在山上種咖啡再用恆春落山風乾燥 屏東原鄉咖啡成比賽常勝軍

望香咖啡負責人卓永昌運用恆春特有的落山風乾燥咖啡，在各大獎項獲得肯定。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣原鄉是全台數一數二的咖啡種植地，也是原民部落重要產業，縣府透過屏東精品咖啡豆評鑑，建立農友咖啡分級觀念，提升品質與市場價值，咖啡農也善用得天獨厚的氣候條件與土壤，在山區種植、運用恆春半島落山風乾燥，結合風土發展獨特風味，成為評鑑常勝軍。

屏東咖啡評鑑五連霸的瑪家鄉望香咖啡，位於恆春半島的曬場，高架棚上的咖啡果實已由紅轉為深褐色。負責人卓永昌表示，在地居民從早期曬檳榔到近年的蘿蔔乾，運用11月到隔年4月的落山風自然乾燥，將同樣的原理用在咖啡，「越在地越國際，這個特色別的地方做不到」，連續5年試驗，利用恆春落山風後製處理法的藝伎咖啡，更奪下農業部台灣咖啡分類分級（TCAGs）的特選。

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卓永昌說明，整顆果實曝曬稱為日曬法，因山上產區雲霧多、濕度重，大多需要用乾燥機，若溫度過高或速度過快，風味相對容易喪失，而落山風有如天然烘乾機，讓果實不易發霉，得到乾淨且更濃郁的風味。選擇優良品種、使用自然農法、提升後製處理法，是在賽事中勝出的關鍵。

北大武山西側、海拔850公尺的締武咖啡農場，負責人許鎧琳透過咖啡找到一條回家的路。2013年結束燈光師的職涯返鄉開咖啡店，因常協助部落長輩修枝、採豆，最後也買地種咖啡，卻在第1年遇上嚴峻旱象，新買種苗幾乎全軍覆沒，所幸運用包含公部門等多方資源持續精進田間管理，第2年在屏東咖啡評鑑獲肯定。

原住民處表示，為讓更多人認識屏東的咖啡莊園，縣府多次率領優質咖啡小農與合作社赴外縣市推廣，並持續舉辦評鑑與媒合會，扶植咖啡產業，今年評鑑會本（4）月29日開跑，5月2日在屏東原百貨舉辦媒合會，買家可與咖啡農直接交流，當天還有市集活動與音樂表演，歡迎民眾參加。

屏縣締武咖啡農場負責人許鎧琳透過咖啡找到一條回家的路。（圖由屏東縣政府提供）

屏東原鄉咖啡從低海拔到高海拔都有不同的風味。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府舉辦屏東精品咖啡評鑑暨媒合會，扶植咖啡產業成長。（圖由屏東縣政府提供）

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