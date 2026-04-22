暖冬助攻！田尾康乃馨挺過風災 產量穩定迎母親節

母親節將至，康乃馨進入盛產期，田尾鄉農會推廣各式各樣康乃馨，吸引消費者前往採購。（記者陳冠備攝）

彰化縣田尾鄉去年受丹娜絲風災影響，重創康乃馨產區，讓花農憂心今年母親節恐供應不足，但在暖冬氣候助攻下，彰化田尾產區順利挺過考驗，植株生長穩定，目前已恢復正常產量。隨著母親節將至，市場需求升溫，市場交易行情來到每把（10朵）76.1元，來到正常水準，為花農注入一劑強心針。

田尾鄉為全台最大康乃馨產區，種植面積約25公頃，占全國約9成產量，品種超過60種，主要分為單朵大花的「大康」及多花型的「中康」。花色涵蓋紅、粉、櫻紅等主流色系，其中以中康為批發市場大宗，占交易量6成以上，供應穩定且價格親民。

請繼續往下閱讀...

吳政憲指出，去年產區雖經歷風災影響，導致部分康乃馨母株受損，所幸今年育苗期間碰上暖冬，氣候溫和，植株迅速恢復成長，產量穩定，未出現嚴重缺貨情況。

吳政憲表示，根據台北花卉市場今（22日）拍賣行情，康乃馨每把價格約76.1元，不過，隨著母親節逼近，市場需求將持續增加，價格可能逐步上揚，消費者若想選購新鮮且價格合宜的康乃馨，不妨把握產地供貨穩定的黃金時期。

為鼓勵消費者提前購買，田尾農會即日起至5月6日推出預購方案，原價每枝30元，預購優惠每枝20元。農會表示，今年除單枝花材外，也推出花束與花籃等多元產品，同時協助農友將產品行銷至機關團體，並採用低溫冷藏配送，確保康乃馨新鮮度與賞花品質，為在地花農創造穩定收益。

田尾鄉農會舉辦康乃馨行銷活動，邀請模特兒花卉走秀。（記者陳冠備攝）

田尾農會即日起至5月6日推出預購方案，除單枝花材外，也推出花束與花籃等多元產品。（記者陳冠備攝）

田尾康乃馨產區挺過風災影響，今年產量穩定。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法