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    首頁 > 生活

    溪頭空氣再「淨」化！獲贈10台電動機車 營造零廢氣森林

    2026/04/22 15:23 記者劉濱銓／南投報導
    溪頭園區獲民間企業家捐贈10台電動機車，將投入園區公務巡查，營造低碳、零廢氣的森林環境。（台大實驗林管處提供）

    溪頭園區獲民間企業家捐贈10台電動機車，將投入園區公務巡查，營造低碳、零廢氣的森林環境。（台大實驗林管處提供）

    南投縣溪頭自然教育園區以森林新鮮空氣聞名，惟以往園區燃油公務機車會影響空氣，為此園方除陸續汰換成電動機車，更獲民間企業家花啟祥捐贈10台電動機車，市價逾86萬元，台大實驗林管理處表示，除了自主推動運具電動化，未來也會鼓勵園內飯店也換成電動機車，營造低碳、零廢氣的森林環境。

    台大實驗林管處表示，捐贈者花啟祥非常喜愛溪頭的森林環境，但對園內有燃油公務機車運行感到有些可惜，才會主動捐贈，盼能協助改善園區環境，目前園內公務機車已全面電動化，未來也會鼓勵園內飯店業者，持續響應汰除燃油機車。

    台大實驗林管處也說明，獲贈的10台電動機車，將全面投入園區日常公務巡查與環境維護，根據估算，平均每台電動機車，每年可減少約1000公斤的二氧化碳排放量，相當於傳統燃油機車行駛約1萬5000公里，尤其電動機車低噪音、零廢氣的特性，還能降低運具對森林生態的影響，有助維護溪頭空氣清新，讓遊客健行享有更好的品質。

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