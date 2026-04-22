白沙屯媽祖進香疏運32.1萬人次 起轎當天雙鐵2車站創歷史新高

交通部表示，白沙屯媽祖進香活動整體疏運人次達32.1萬，較去年29萬人次成長11.14%。（記者黃宜靜攝）

年度宗教盛事白沙屯媽祖進香活動已於4月20日圓滿落幕，交通部表示，這次疏運採「台鐵為主、公路為輔、高鐵協同」3層運具聯防備援策略，整體來看，4月12日至20日疏運人次達32.1萬，較去年29萬人次成長11.14%，其中4月12日起轎當天，白沙屯站進出站人次、高鐵苗栗站進出人次雙雙創歷史新高。

交通部政務次長陳彥伯表示，這次白沙屯媽祖進行活動自4月12日至20日舉辦，報名人數破46萬人次，較去年成長約1.4倍。這次延續去年疏運採「台鐵為主、公路為輔、高鐵協同」3層運具聯防備援策略，提升整體運輸效能，全力支援進香人潮。

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交通部表示，這次針對4月12日（登轎）、4月16日（抵達北港）、4月19日（返回苗栗）及4月20日（回宮）等4關鍵節點，加強鐵公路聯防調度，有效串聯各運具服務，成功協助香燈腳往返各地。

陳彥伯指出，整體疏運人次達32萬956人次，較去年29萬人次成長11.14%。尤其疏運期間16日週四、20日週一都不是放假日，但民眾很踴躍使用接駁工具，顯示民眾使用公共運輸習慣提升。

針對公路客運疏運，陳彥伯表示，為了方便民眾搭乘雙鐵，公路局同步開行「白沙屯拱天宮－高鐵苗栗站」及「北港朝天宮－台鐵嘉義站」直達客運路線，共開行620班次，疏運2萬415人次，運能較去年提升27%，疏運人數成長31.19%；並同步優化候車空間及導入無障礙車輛，提升整體服務品質。

至於雙鐵部分，交通部政務次長伍勝園表示，台鐵透過加開班次、加掛車廂及對號列車增停等措施強化運能，整體疏運近23萬人次，較去年19.4萬人次成長17.24%；其中4月12日起轎當日，白沙屯站單日進出站人次達近9.8萬，較去年增加48.19%，創歷史新高，台鐵在這次疏運扮演重要的角色。

伍勝園續指，高鐵在白沙屯媽祖進香期間共疏運7.3萬人次，雖未突破去年的7.9萬人次運量，但起轎當天苗栗站進出人次達1.7萬，較去年成長36.61%，也創開站以來單日最高紀錄。

陳彥伯表示，今年是交通部第2年攜手拱天宮推動整體疏運規劃，公路、雙鐵相關疏運都有創新高，顯示民眾使用公共運輸習慣的提升。整體而言，今年進香重要節點多落於平日，相較去年集中於假日，疏運條件更具挑戰，惟整體運量仍呈現成長，成果殊為不易，疏運期間也獲民眾高度肯定與正面回饋。

交通部表示，未來將持續檢討精進各項疏運措施，強化跨運具整合與服務品質，打造更安全、便捷且高效率的交通疏運體系，持續守護每一位進香勇腳的平安旅程。

白沙屯高鐵疏運成果。（圖由交通部提供）

白沙屯交通總疏運量。（圖由交通部提供）

白沙屯台鐵疏運成果。（圖由交通部提供）

白沙屯客運疏運成果。（圖由交通部提供）

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