響應世界地球日 竹市香山濕地教育中心辦珍古德特展

響應世界地球日，新竹市府在香山濕地海洋保育教育中心辦珍古德特展，邀市民來感受保育大師的風采。（記者洪美秀攝）

響應世界地球日「地球力（Our Power, Our Planet）」主題，新竹市府24日起，在香山濕地海洋保育教育中心推出「用行動點燃希望：珍古德博士在臺灣1996–2025特展」，透過珍貴影像與行動紀錄，帶領民眾認識一位從個人出發、影響全球的保育典範，並將理念轉化為日常實踐。

市府表示，珍古德博士與台灣淵源深厚，長達30年的交流與合作，為台灣環境教育奠定重要基礎。市府此次攜手國際珍古德教育及保育協會共同策劃特展，回顧博士自1996年首度訪台以來的行動軌跡。30年間，博士18度來臺、舉辦42場公開演講，走訪全臺15處重要生態棲地，並在臺成立保育組織，深耕環境教育。2025年更受市府邀請進駐香山濕地海保中心，推動「根與芽計畫」，培育具備環境素養與社會關懷的青年世代，持續為永續發展注入動能。

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珍古德協會說明，珍古德博士自1960年前往坦尚尼亞岡貝叢林展開研究，以長期細緻的觀察顛覆人類對動物行為的既有認知，證實黑猩猩具備使用工具的能力，進而重新界定人類與自然的關係。其後數十年間，她持續走訪世界各地，推動保育與環境教育，傳遞「每一個人、每一天，都能帶來改變」的信念，成為全球環境運動的重要象徵。

響應世界地球日，新竹市府在香山濕地海洋保育教育中心辦珍古德特展，邀市民來感受保育大師的風采。（記者洪美秀攝）

響應世界地球日，新竹市府在香山濕地海洋保育教育中心辦珍古德特展，邀市民來感受保育大師的風采。（記者洪美秀攝）

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