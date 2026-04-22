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    首頁 > 生活

    南市舞力全開！橫掃全國舞蹈賽 14隊特優驚豔全場

    2026/04/22 15:17 記者洪瑞琴／台南報導
    114學年度全國學生舞蹈比賽，中山國中拿下國中A團體乙組現代舞特優。（南市教育局提供）

    114學年度全國學生舞蹈比賽，中山國中拿下國中A團體乙組現代舞特優。（南市教育局提供）

    南市學子在114學年度全國學生舞蹈比賽大放異彩，不僅全數參賽隊伍「榜上有名」，更全員拿下優等以上佳績，團體組共勇奪特優14隊、優等20隊，整體表現相當亮眼。

    現代舞方面，中山國中已連續3年奪得特優，紅瓦厝國小與復興國中更分別締造4連霸佳績，表現穩定；民俗舞則由歸仁國中與麻豆國小雙雙達成連續5年特優的亮眼紀錄；古典舞方面，歸仁國中同樣連續5年蟬聯特優，實力深厚。

    其中，歸仁國中在國中B團體乙組民俗舞與古典舞雙雙奪得特優，展現全面實力；紅瓦厝國小則在國小B團體乙組古典舞、現代舞及兒童舞蹈3項目全數摘下特優，成績相當突出，堪稱本屆亮點之一。

    此外，中山國中與紅瓦厝國小更脫穎而出，獲選為全國學生舞蹈比賽特優團隊展演隊伍，預計於7月1日登上高雄衛武營國家藝術文化中心演出，讓全國觀眾一同欣賞台南學子的精采舞台魅力。

    教育局指出，台南目前除5所設有舞蹈藝才班學校外，另有22所學校積極推動舞蹈教育與社團發展，從基礎扎根，持續培養學生藝術興趣與專長，也為未來孕育更多優秀舞蹈人才奠定基礎。

    114學年度全國學生舞蹈比賽，麻豆國小獲得團體甲組民俗舞特優。（南市教育局提供）

    114學年度全國學生舞蹈比賽，麻豆國小獲得團體甲組民俗舞特優。（南市教育局提供）

    114學年度全國學生舞蹈比賽，復興國中獲得團體甲組現代舞特優。（南市教育局提供）

    114學年度全國學生舞蹈比賽，復興國中獲得團體甲組現代舞特優。（南市教育局提供）

    114學年度全國學生舞蹈比賽，紅瓦厝國小獲得團體乙組古典舞特優。（南市教育局提供）

    114學年度全國學生舞蹈比賽，紅瓦厝國小獲得團體乙組古典舞特優。（南市教育局提供）

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