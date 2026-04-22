第35櫃今開船！ 北農鳳梨銷日達545公噸

自高雄、屏東產區穩定外銷日本。（台北農產運銷公司提供）

目前為鳳梨盛產季節，台北農產運銷公司持續拓展農產品外銷市場，從今年2月25日起推動「鳳梨銷日專案」，出口到日本的第35櫃鳳梨預計今（22）日開船，並於26日抵達東京；相當於約4.9萬件，總重約545公噸，顯示市場反應熱烈，促使需求穩定成長。

北農指出，本批鳳梨主要來自高雄、屏東產區，品質優良、風味香甜。出貨內容包含原體果（11.5公斤／箱）520件及截切果（13公斤／箱）780件，合計1300件，總重量約16.1公噸，透過嚴謹分級制度與完善包裝流程，有效提升產品一致性與市場競爭力。

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北農表示，自今年2月25日啟動「鳳梨銷日專案」以來，至今已累計出口35櫃，包含原體果與截切果2種共49142件（箱），總重量約544.85公噸，在品質穩定、味道甘甜下，市場反應熱烈促使需求穩定成長，將持續維持高品質出貨。

北農表示，為確保外銷海運長途運輸品質，全程導入冷鏈物流管理，維持鳳梨最佳鮮度與口感，同時因應日本市場需求提供多元產品型態，兼顧鮮果與即食便利性。

北農指出，台灣鳳梨以香甜多汁、品質穩定聞名國際，透過持續優化產銷體系與強化外銷通路，已建立穩定的對日本外銷供應鏈，本次第35櫃順利出貨，不僅展現台灣農產品的國際競爭力，也反映台日農產貿易持續熱絡，未來將持續攜手產地農民與外銷夥伴，深化國際市場布局，提升整體農業價值。

目前為鳳梨盛產季節，台北農產運銷公司持續拓展農產品外銷市場，從今年2月25日起推動「鳳梨銷日專案」，出口到日本的第35櫃鳳梨預計今（22）日開船。（台北農產運銷公司提供）

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