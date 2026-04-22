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    首頁 > 生活

    「花醫師」康錦花獲新北模範母親 侯友宜親往道賀

    2026/04/22 14:48 記者翁聿煌／新北報導
    新北市長侯友宜訪視模範母親康錦花，孫女學說話第一句叫「阿嬤」，令康錦花很開心。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜訪視模範母親康錦花，孫女學說話第一句叫「阿嬤」，令康錦花很開心。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜22日前往新莊區向獲選為今年度模範母親代表的康錦花道賀，康錦花在中醫臨床領域深耕35年，與同為中醫師的先生洪啟超在中正路上開設超群中醫診所，更以母愛經營家庭，培育出下一代繼承衣缽，市長侯友宜讚許全家都是仁心仁德，濟世救人，令人敬佩。

    今年61歲的康錦花，原為雲林二崙鄉人，童年隨家人北上發展，就讀嘉南藥專時，認識同窗洪啟超，交往後於1989年結為連理，而後雙雙考取中醫師，婚後倆人育有2子，二兒子與媳婦皆為藥劑師，大兒子則擔任超群中醫診所執行長，全家都從事懸壺濟世的工作。

    被稱為「花醫師」的康錦花雖謙稱自己「獃獃笨笨」的，但勤能補拙，她不僅遠赴北京、廣州進修，學習針灸、內、婦科與推拿整復，還研讀現代醫學與中醫辨證，站在西醫的肩膀上發揚「溫氏現代針灸」精髓，治癒許多頑疾患者。

    儘管醫療工作繁忙，但康錦花在成為母親後，將重心放在孩子的成長上，她深信「陪伴是最好的教育」，減少門診次數，在兩個兒子的成長過程中，從課業安排到各類才藝運動，幾乎從未缺席。在她的引導下，兩名兒子學有所成，也在工作之餘，參與佛光山新莊擇善寺和慈濟歲末關懷義診活動，如同曾擔任新北市中醫師公會理事長的洪啟超，經常和公會幹部一起從事公益，如捐贈藥膳包給新北市好日子愛心大平台，或是到偏區義診等。

    康錦花實踐「一步一腳印」的人生哲學，她在家庭與專業角色間盡心守護，她說對外有洪醫師、對內有花醫師，她尤其擅長婦科，以及利用針灸治癒有關腦神經及自律神經失調等痼疾。

    新北市長侯友宜（右）訪視模範母親康錦花（右2）一家人。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（右）訪視模範母親康錦花（右2）一家人。（記者翁聿煌攝）

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