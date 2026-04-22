諾貝爾獎得主齊聚清大 談AI時代醫療與市場變局

清華大學舉辦「諾貝爾大師在清華」活動，2012年諾貝爾經濟學獎得主艾文．羅斯（Alvin E. Roth）（左）與同年化學獎得主布萊恩．克比爾卡（Brian K. Kobilka）同台對談。（清大提供）

清華大學昨天邀請2012年諾貝爾經濟學獎得主艾文．羅斯（Alvin E. Roth）與同年化學獎得主布萊恩．克比爾卡（Brian K. Kobilka）來清大演講，從市場設計與分子結構，回應這個時代的醫療挑戰。羅斯針對台灣洗腎人口居高不下情形建議，可透過制度優化、科學配對與跨國合作，擴大配對網絡，提升移植配對的可能性。並將經濟學喻為解決生命難題的「工程學」，介紹「長鏈捐贈」與「全球腎臟交換」概念，說明可透過制度，助更多患者找到相容的捐贈者。

另克比爾卡專長G蛋白偶聯受體（GPCR）研究，其成果為現代新藥開發奠定重要基礎，目前市面上約有三分之一的小分子藥物以GPCR為作用標的。在「藥物開發新時代」（The New Era in Drug Development）專題演講中，克比爾卡指出，隨著受體結構解析與計算方法進步，藥物研發正由傳統試錯模式，轉向以分子結構為基礎的精準設計，不僅有助於提升藥物選擇性、降低副作用，也可透過虛擬篩選加速新藥開發流程。

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兩位學者同在史丹佛大學任教，此次來清大除專題演講，也參與清華生醫學院舉辦的「掌舵未來：人工智慧、健康與社會的關鍵對話」產業論壇，克比爾卡聚焦結構生物學與藥物設計，討論AI在分子層次研究中的應用；羅斯從市場設計出發，回應研發時程與醫療資源分配和產業競爭的變化。

「諾貝爾大師在清華」系列活動邀集諾貝爾獎得主出席產業論壇。左起：清華生醫學院院長陳令儀、國衛院生技與藥物研究所所長謝興邦、諾貝爾經濟學獎得主艾文．羅斯、諾貝爾化學獎得主布萊恩．克比爾卡、工研院前院長李鍾熙、MiRXES 公司資深科學暨企業策略顧問馮玉蓮。（清大提供）

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