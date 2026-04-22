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    首頁 > 生活

    鳳山「黃埔客站」啟用 打造高雄都會客家文化新型態據點

    2026/04/22 14:46 記者葛祐豪／高雄報導
    誠正國小學生參與藍染體驗。（高雄市客委會提供）

    誠正國小學生參與藍染體驗。（高雄市客委會提供）

    高雄市客委會今（22）日於鳳山黃埔新村東五巷，正式啟用客家文創中心「黃埔客站」，象徵都會客家文化據點正式落地運作。

    今天開幕演出由美濃福安國小客家八音團擔綱，展現文化傳承已延續至第三代，多位鳳山區議員均到場祝賀。

    施舜文建築師說明，此棟建築就像一個時光機，歷經不同時期轉換，從日治時期的軍官宿舍，到戰後成為庇護軍民的生活空間，再到今天於文化局「以住代護」轉型為「黃埔客站」，呈現出多重歷史層次，邀請民眾感受過往生活氛圍。

    中央客委會產經處長陳瑞榮表示，「黃埔客站」計畫歷經3年推動，未來中央也將持續支持高雄都會客家及重點發展區相關計畫；高市客委會主委楊瑞霞指出，「黃埔客站」的成立，是都會客家發展的關鍵節點，不僅是歷史空間活化，透過民間營運機制與多元體驗設計，讓客家文化融入日常生活。

    今天開幕同步開放場域巡禮，主屋提供客庄特色茶點，後院設置藍染DIY體驗區，小教室安排打粢粑活動。後續將由財團法人高雄市客家文化事務基金會營運，規劃推動客家語言、文學、技藝、美食及文創課程，逐步建立高雄都會客家文化新型態據點。

    出席的市議員林智鴻指出，鳳山有許多客家鄉親，客家文化其實一直存在於城市中，但現行《客家基本法》第4條以客家人口達三分之一以上，作為客家文化重點發展區的重要門檻；他主張中央推動修法，讓都會客家的處境與需求被納入考量，讓鳳山這樣有客家生活脈絡的地區，不再因制度僵化而被排除在資源分配之外。

    美濃福安國小八音現場演奏。（高雄市客委會提供）

    美濃福安國小八音現場演奏。（高雄市客委會提供）

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