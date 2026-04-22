全國首創 澎湖區漁會攜手海保署啟動海洋保育及漁業巡護

澎湖海洋保育及漁業巡護計畫啟動，立即展開首次海洋巡護。（澎湖區漁會提供）

澎湖區漁會攜手海保署，並結合漁業署、海管處、澎管處、澎湖縣政府及海巡署等中央與地方機關，今（22）日舉行「澎湖海洋保育及漁業巡護」啟動記者會，宣示推動跨機關合作與在地參與的海域巡護行動，會後展開首次海上巡護，展現守護海洋資源的決心。

澎湖區漁會總幹事顏德福表示，此計畫透過漁會作為平台，希望與相關政府機關協力合作，落實保護區與禁漁區之日常管理，並促進漁民理解海洋資源保育對產業永續的重要性，從源頭減少違規行為，共同維護海洋資源。

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海洋保育署長陸曉筠表示，先前到澎湖瞭解地方需求時發現，在地漁民最關心的是漁業資源的永續利用。澎湖地區涵蓋海鳥、海龜、漁業資源、自然地景及國家公園等多類型保護區，所以持續加強保護區管理，使其保育效益得以外溢，帶動周邊海洋資源逐步恢復。

澎湖區漁會進一步指出，計畫規劃系列教育訓練及宣導活動，針對保育區、禁漁區及人工魚礁區等重點海域持續關注與巡護，透過與海保署、縣政府及海巡等單位跨機關合作，由內而外有系統推動海洋治理。未來將爭取經費投入長期資源復育，包含清除海底覆網、人工魚礁維護與修繕，以及魚苗放流等措施。

澎湖區漁會與海保署攜手，啟動澎湖海洋保育及漁業巡護計畫。（記者劉禹慶攝）

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