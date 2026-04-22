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    首頁 > 生活

    4/25淡江大橋健行、音樂表演 新北民政局分享交通接駁攻略

    2026/04/22 14:43 記者黃子暘／新北報導
    連接新北市淡水、八里的淡江大橋將於5月通車，新北市府主辦「好朋友來瞧橋─新北市淡江大橋健行活動」將於4月25日登場。（新北市民政局提供）

    連接新北市淡水、八里的淡江大橋將於5月通車，新北市府主辦「好朋友來瞧橋─新北市淡江大橋健行活動」將於4月25日登場。（新北市民政局提供）

    連接新北市淡水、八里的淡江大橋將於5月通車，新北市府主辦「好朋友來瞧橋─新北市淡江大橋健行活動」將於4月25日登場。民政局長林耀長表示，活動結合音樂、市集與橋上限定體驗舉行，邀請樂團芒果醬、甜約翰等卡司開唱，提醒大眾善用大眾運輸前往，民政局將於當日上午7點至下午2點半於捷運淡水站2號出口及輕軌淡水漁人碼頭站旁設雙向接駁專車，也可搭淡海輕軌至淡水漁人碼頭站，或於捷運淡水站轉乘837、880、593等公車抵達。

    林耀長指出，當日活動時間自上午8點半至下午1點，已報名成功者可憑簡訊序號至報到處領取集章卡，於橋面集章點完成蓋章後，即可兌換豐富完走禮，未報名的朋友也可到場參與健行、看表演。

    林耀長說，活動將由漁人碼頭廣場表演及市集揭開序幕，並由富邦悍將啦啦隊人氣團員帶來熱力應援，上午9點半起步健走，10點半開始主會場有甜約翰及芒果醬演出，周邊市集也將販售各式美食。

    民政局補充，鼓勵民眾「搭捷運、坐接駁」前往，屆時現場將實施交通管制，活動當天早上6點至下午3點，淡水中正路二段51巷及中正路一段87巷8弄將實施雙向車道管制，請用路人提前配合改道；另外，公車路線「紅26」將配合管制進行改道行駛，屆時「淡水漁市」、「漁人碼頭」及「輕軌淡水漁人碼頭站」等站點將暫停停靠。

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