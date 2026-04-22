51勞動節暖身 南市推「幸福五月天」表揚

美光記憶體、台鐵台南電力段新加入南市「安衛家族」行列，共推職場安全環境。（南市勞工局提供）

迎接51勞動節，南市推出「115年幸福五月天、快樂勞動讚」系列活動，今（22）日在永華市政中心宣傳，希望透過一系列表揚與休閒活動，讓勞工朋友在忙碌工作之餘，也能好好放鬆、感受被肯定。

南市副市長葉澤山說，勞工是城市發展的重要力量，市府會持續做大家的後盾，今年活動特別結合職場安全、親子互動與休閒體驗，像是健走、親子活動，以及模範勞工和模範母親表揚，希望不只關心工作，也照顧到家庭與生活品質。

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勞工局長王鑫基指出，其實從4月開始，市府就已經陸續推出職業安全與親子教育相關活動，加強大家對勞安的重視，因應勞動節連續假期，特別整合22家在地業者，推出勞工專屬優惠，包含住宿、餐飲、景點與影城，讓大家可以輕鬆安排小旅行。

另外，新增美光記憶體、台鐵台南電力段加入「安衛家族」，全市累計已達43個，透過「大廠帶小廠」的方式，帶動更多企業重視安全與防災，也會持續派專業人員進場輔導，提升整體工作環境。

4月24、25日將舉辦模範勞工表揚，5月9日則有模範母親表揚；5月1日起也同步啟動旅遊優惠方案，只要憑勞工身分就能享有折扣。

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