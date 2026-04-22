國定古蹟「淡水古蹟博物館」 通過環境教育設施場所認證

淡水紅毛城及其周遭歷史建築群以獨特的自然地貌與人文歷史為基礎，引領民眾走入古蹟。（新北市環保局提供）

環境部國家環境研究院22日召開環境教育認證審查會，新北市立「淡水古蹟博物館」通過認證審查，成為新北市第22處環境教育設施場所，館方以國定古蹟淡水紅毛城、滬尾礮台為環境教育場域示範點，建構以「文化地景」為主軸的環境教育脈絡，引領民眾從歷史視角反思環境保護與文化保存間的意義。

館方以淡水河口獨特的自然地貌與人文歷史為基礎，發展環境教育課程，引領民眾走入古蹟現場，親身體認歷史文明與自然環境交織的多元面貌，並規劃「紅毛城探索趣」及「時光戰役」兩大主題課程，其中「紅毛城探索趣」引導學員從堡壘建築出發，觀察地形地貌與防禦設計之關聯，理解不同政權更迭下環境與空間使用的歷程。

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「時光戰役」透過角色扮演與情境模擬，使學員反思戰爭對自然環境與人類生活所造成的影響，深化學習體驗與歷史感知，使民眾在遊憩與探索之間體驗地方文史與自然環境的緊密關聯。

淡水古蹟博物館長蔡美治表示，文化保存是環境教育八大領域之一，擁有深厚歷史底蘊的淡水古蹟博物館，以「文化資產保存」結合「環境永續」，讓博物館不再只是靜態的展示空間，更轉型為具文史傳承與生態思維的戶外教學殿堂，這次通過認證後，博物館將持續開發多元課程，引導民眾從氣候變遷對古蹟維護的影響，深入思考人類文化與自然生態平衡，近期環保局在4月22日至6月10日期間舉辦「2026新北環境季」，推出i學習、i探索、i遊玩等多項活動，相關資訊可至新北環境季活動官網查詢。

講師向學生講解淡水紅毛城的歷史與環境變遷。（新北市環保局提供）

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